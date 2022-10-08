تراند اليوم : بث مباشر مباراة برشلونة .. بث مباشر برشلونة الان بث مباشر مباراة برشلونة وبوكا جونيورز مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر

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وتمثل مباراة "كأس مارادونا" التي تقام لأول مرة، إضافة إلى مباراة أخرى ستقام فى يناير المقبل، تجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول بقيادة الأرجنتيني ميسي والفرنسي مبابي والبرازيلي نيمار، أمام نجوم فريقي الهلال والنصر قطبي العاصمة السعودية.

برشلونة يعاني مؤخرا من تراجع واضح في النتائج حيث تعادل مع أوساسونا بهدفين لمثلهما في الليجا ليواصل إهدار النقاط ويتراجع للمركز الثامن بجدول ترتيب الليجا في واحدة من أصعب الفترات التي تمر على الفريق الكتالوني منذ سنوات طويلة، والمدير الفني لبرشلونة تشافي صب غضبه على اللاعبين ووصفهم أنهم لا يستحقوا ارتداء قميص برشلونة.

تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة كشف عن قائمة الفريق الكتالوني للقاء واليوم والتي شهدت تواجد البرازيلي داني ألفيس، العائد مؤخرًا للنادي الكتالوني، والذي يستعد لبدء المشاركة الرسمية مع البارسا بداية من يناير المقبل، وجاءت القائمة كالتالي، تير شتيجن - دست - بيكيه - أراوخو - بوسكيتس - بويج - ديمبلي - ألفيس - ديمير - نيتو - كوتينيو - لينجليت - لوك دي يونج - فرينكي دي يونج - مينجويزا - أومتيتي - جارسيا - بينا - نيكو - جوتجلا - جافي - بالدي - أخوماش - سانز - كوماس - مارمول - ماتيوس - خايمي.

وفي الجانب الأخر سيخوض بوكا جونيورز لقاء اليوم بروح معنوية عالية للغاية بعدما توج مؤخرا بلقب كأس الأرجنتين للمرة الرابعة في تاريخه بعدما انتصر على سي .اي تاليريس كوردوبا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 ، ليصبح الفريق الأكثر حصدا للقب، ويعد هذا اللقب الـ71 في تاريخ بوكا جونيورز والأول للفريق مع مدربه سيباستيان باتاليا، الفريق حصل على مكافأة مالية قدرها 5.9 مليون بيزو نحو 58 ألف دولار، وضمن التأهل المباشر لدور المجموعات بكأس ليبرتادوريس.

الفريق الأرجنتيني سيخوض لقاء اليوم باحثا عن حصد كأس مارادونا ولا سيما وأن لقاء اليوم هو الأول على هذه الكأس وسيكون مما لا شك فيه أن الفوز فيها سيحصد على مكافأة من العيار الثقيل، ويتطلع الفريق الأرجنتيي إلى استغلال تعثرات برشلونة من أجل تحقيق الفوز والعودة للأرجنتين باللقب, ويمكنك عزيزي مشاهدة مباراة برشلونة اليوم عبر موقعنا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوكا جونيورز

حراسة المرمة:مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - سيرجينيو ديست

خط الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - لوك دي يونج - عبد الصمد الزلزولي.

تشكيل بوكا جونيورز المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: خافيير جارسيا

خط الدفاع: إيروس مانكوسو - ليساندرو لوبيز - كارلوس زامبرانو - جونزالو سانديز

خط الوسط: دييجو جونزاليز - ألان فاريلا - آرون موليناس

خط الهجوم: زيبايوس - إدواردو سلافيو - كريستيان بافون

موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز والقنوات الناقلة لها

تقام مواجهة برشلونة وبوكا جونيورز في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مواجهة برشلونة وبوكا جونيورز عبر موقعنا يلا شوت توداي إلى جانب قنوات SSC.