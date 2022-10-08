تراند اليوم : برشلونه مباشر .. مباراة برشلونة اليوم مباشر barça tv live بث مباشر مباراة برشلونة ماتش برشلونة مباشر

مباراة برشلونة وبوكا جونيورز بث مباشر بتاريخ 14-12-2021 في مباراة ودية ، يواجه فريق برشلونة نظيره بوكا جونيورز على ملعب مرسول بارك يوم الثلاثاء في مباراة ودية لتكريم ذكرى نجم كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا.عانى برشلونة من خروج مدمر من دوري أبطال أوروبا حيث خسر 3-0 أمام بايرن ميونيخ الأربعاء الماضي، وتستعد القوة الإسبانية للعب كرة القدم في الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004، باختصار، كل شيء غير إيجابي في الوقت الحالي لتشافي وفريقه ومع ذلك، سيضعون كل ذلك خلفهم عندما يواجهون بوكا جونيورز يوم الثلاثاء في مباراة لتكريم أسطورة حقيقية في اللعبة.أصيب بوكا جونيورز بخيبة أمل كبيرة في الدفاع عن لقبه في الدوري هذا الموسم حيث احتل المركز الرابع، وهو أدنى إنجاز له منذ 2016 ومع ذلك، تغلب على تالاريس بركلات الترجيح في نهائي كوبا الأرجنتين الأسبوع الماضي، وبذلك فاز ببطولة الكأس للمرة الرابعة القياسية. يتطلع بوكا جونيورز إلى تقديم أداء جيد تكريما للأسطورة التي أنهت مسيرته الكروية اللامعة في النادي.

برشلونة وبوكا جونيورز يلا شوت اليوم

يلا شوت برشلونة وبوكا جونيورز اليوم تحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع حيث من المقرر أن يصل كلا الفريقين قبل المباراة لإقامة المباراة التي ستنطلق صافرتها على ملعب مرسول بارك حيث تصل اسعار تذاكر المباراة إلى ما يفوق اثنتي عشر ألف ريال سعودي ومن المنتظر أن يمتلئ الاستاد الكبير ستاد مرسول بارك أحد أهم المنشآت الرياضية في المملكة العربية السعودية وأكبر ملاعب العاصمة السعودية الرياض حيث تنتظر الجماهير السعودية مشاهدة نجوم الفريقين من اللاعبين الدوليين الذين يأتون إلى المملكة لإمتاع الجماهير بمهاراتهم.

يلا شوت مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز

تأتي المباراة التي تقام في إطار كأس مارادونا وهي البطولة التي تقام لأول مرة في إطار موسم الرياض وتتضمن مباراتين يقامان بشكل ودي استعراضي ستكون مباراة الليلة هي المباراة الأولى فيما ينتظر أن تقام مباراة أخرى تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق سيتكون من نجوم اللاعبين وأفضل العناصر في فريقي الهلال والنصر السعوديين وسيقوم أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق ارسنال الانجليزي بقيادة الفريق الخاص بنجوم اللاعبين في المباراة المنتظرة.