تراند اليوم : مسلسل الب ارسلان الحلقة 6 مترجمة للعربية

مسلسل الب ارسلان الحلقة 6 مترجمة للعربية ،ويعتبر ألب أرسلان الملقب بعضد الدولة، هو أبو شجاع محمد بن جغري بك بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق التركماني الملك السلجوقي الرابع، وهو يحمل الجنسية التركية والديانة الإسلامية، وقد كانت وفاته المنية في أواخر ديسمبر / كانون الأول من سنة 1072، عن عمرٍ ناهز 43 سنة، ويعد من مواليد تاريخ 20 من شهر يناير / كانون الثاني أثناء العام 1029، وبالتالي يعد ألب أرسلان من أهم قادة المسلمين في هذه الحقبة، أيضا ذكر المؤرخين أنه من كبار رجال التاريخ، الذي أحرز الانتصار التاريخي على الروم في معركة ملاذ كرد، ومعنى اسم (ألب أرسلان) باللغة التركية (الأسد الباسل)، حيث أطلق عليه مؤرخو التاريخ العديد من الألقاب وكان من أهمها (الملك العادل ، سلطان العالم ، بالسلطان الكبير وغيرها)، نتيجة للإنجازات التي حققها المسلمين في عصره، وقد كان ملكاً تابعاً للخلافة العباسية في بغداد على الرغم من عظمة مملكته، التي امتدت حدودها من أقصى بلاد ما وراء النهر متجهة الى أبعد جهة من بلاد الشام.

معلومات عن ألب أرسلان

أصبح ألب أرسلان ملك السلاجقة في سنة 455 هجري الموافق لـ1063 ميلادي أثناء وفاة عمه الحاكم طغرل بك، الذي يعد الملك المؤسس لسلطنة السلاجقة، وبالتالي كان حاكماً على خراسان وبلاد ما وراء النهر، الحكم الذي استلمه عن أبيه المتوفى في سنة 1059 ميلادي، وقد اعتلاءه الملك تم تنصيب أبو علي حسن بن علي بن إسحاق الطوسي في منصب وزيراً له، الذي كان ذراعه اليمين وسبباً في نجاحاته، حيث استطاع ألب أرسلان أثناء فترة حكمه من فتح بلاد عديدة من آسيا الصغرى وأيضا بلاد أرمينيا وجورجيا.

من هي زوجة السلطان الب أرسلان الحقيقية

في حقيقة الأمر وبالرغم من الشهرة التي نال بها ألب أرسلان فإن زوجته شخصية مجهولة الهوية، ولم يتم الإعلان عن هويتها أو أي من المعلومات عنها، حيث أن علماء ومؤرخو أخبار السلطنة القدامى اهتموا على ذكر بياناتها، ولكم ما تم التوصل اليه أن زوجته هي ابنها ملك شاه، الذي حكم بعد مقتل والده في مقاطعة تركستان، وأصبحت أشهر شخصيتين من النساء في مملكة السلاجقة، بسبب الصراع على الحكم نتيجة وفاة ملك شاه، وهما تركان خاتون وزبيدة خاتون، وبالتالي أن زبيدة بفضل علاقاتها القوية وفطنتها، نصبت ولدها الذي لا يزال بأربعة سنوات حاكماً تحت وصاية وزير والده السابق الذي يعيش تحت أمرها.

ألب أرسلان ومعركة ملاذكرد

إن الملك ألب أرسلان قائد عسكري من الطراز الأول اخذ خبراته القتالية من عمه طغرل ملك السلاجقة السابق، فقد حافظ على مواهب المملكة، ولم يكتفِ بذلك الحد بل حدودها على حساب الأقاليم الجوار المسيحية وأراضي حكم الروم، وفي تاريخ ذي القعدة 463هجري، الموافق أغسطس / آب من سنة 1071 ميلادي، حيث بلغت جهوده المبذولة ضد الروم بتحقيق النصر الخارق على الإمبراطور رومانوس جالينوس في أرض ملاذ كرد، بعد إعداده خطة المعركة بذكاء، وتولى الهمة والروح المعنوية العالية في نفوس جنوده، الذين قاتلوا كالأسود الشجاعة الفتاكة أمام أرض المعركة في القتال، وهاجموا أعداءهم بكل بسالة وشجاعة، وبعد ساعات واقتربت نهاية المعركة في ملاذ كرد، كي يشاهد هؤلاء الأشاوس ما أمعنوا في الروم فجثثهم تملأ ساحة القتال.