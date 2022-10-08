تراند اليوم : حفلات دبي راس السنة 2022

حفلات دبي راس السنة 2022 جدول حفلات رأس السنة 2022 في الامارات العربية، تقدير احتفالات رأس السنة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعاصمتها أبو ظبي من خلال مجموعة كبيرة من الاحتفالات والعروض الرائعة والجميلة والألعاب النارية التي تنير سماء الإمارات، وحيث يوجد مجموعة من البهجة التي تعطي مساحة وتنتشر بشكل واسع حولها العالم. في هذا المقال، سوف نقدم لكم حفلات رأس السنة في أبو ظبي ودبي، بالإضافة إلى العروض التي تقام في الإمارة في رأس السنة الجديدة.

حفلات دبي راس السنة 2022

تستضيف أبوظبي العديد من فعاليات وحفلات رأس السنة الجديدة، وهي أحداث مهمة تجذب عددًا كبيرًا من الزوار والمشاركين من مختلف المناطق، وكذلك السياح الذين يتوافدون على دبي للمشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

الألعاب النارية في أبوظبي 2022

ليلة رأس السنة الجديدة هي حدث لمرة واحدة، ولأهميتها الكبيرة، هناك العديد من عروض الألعاب النارية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يتم بثها على التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي، وحيث سنعرفك على المناطق التي ستستضيف الألعاب النارية والفعاليات.

كورنيش أبوظبي

سيكون على رأس قائمة الاحتفالات عرض الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة من الواجهة البحرية لإمارة أبوظبي، والتي ستعكس ضوء ألعاب الواجهة البحرية.

مهرجان الشيخ زايد التراثي

إنه مهرجان تراثي يبدأ في 29 نوفمبر ويستمر حتى يناير. سيستقبل هذا المهرجان احتفال أبوظبي برأس السنة الجديدة 2022 بعرض جميل للألعاب النارية مساء يوم 31 ديسمبر 2022.

استاد هزاع بن زايد

استاد هزاع بن زايد في ليلة رأس السنة، تم طلاء الاستاد بألوان مختلفة لاستقبال العام الجديد بألعاب نارية جميلة وفنية.

قصر الامارات

يتم عرض الألعاب النارية الضخمة على الشاطئ الخاص لجعل هذه الليلة تجربة سعيدة لا تُنسى. من مزايا قضاء ليلة رأس السنة الجديدة في قصر الإمارات المنظر الخلاب مع المشروبات اللذيذة والوجبات الخفيفة. تقدم مطاعم الفندق أيضًا عروض خاصة للمشروبات والطعام عند الطلب والاتصال على 02690 7999.

جزيرة ياس

هذه إحدى حفلات رأس السنة الجديدة لعام 2022 في أبوظبي، عاصمة الدولة، مع مجموعة من الفعاليات والأنشطة، وخاصة الألعاب النارية، التي يمكن مشاهدتها أثناء الاستمتاع بوجبة لذيذة في أحد المطاعم المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة. …

جهات الاتصال: 5400657 02

من بين الحفلات التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة:

حفلة برونو مارس الموسيقية

سيؤدّي هذا الحفل برونو مارس في الليلة الأولى من الاحتفال بالعام الجديد 2022 في أبو ظبي، هذا الموسيقي الحائز على جوائز والذي يروّج له Flash Entertainer، وحيث تُباع التذاكر: من 350 درهمًا إلى 1550 درهمًا إماراتيًا

يشار إلى أن احتفال راسا في أبوظبي 2022 يعد حدثًا مهمًا في رزنامة فعاليات العاصمة كل عام، وينتظره الكثيرون.

اقتراحات المطاعم

في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة تقام العديد من العروض الجميلة والرائعة، وبفضلها بدأت المنافسة السعرية، ومن بين العروض الجميلة في أبو ظبي هناك مقترحات مطاعم تقدم العديد من المقترحات من أجل العمل لصالحها. وسعادة المواطنين بهذه المناسبة الرائعة.