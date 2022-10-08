تراند اليوم : برشلونة مباشر .. بث مباشر مباراة برشلونة قناة برشلونة مباشر مباراة برشلونة وبوكا جونيورز قناة barca tv بث مباشر

برشلونة مباشر قناة برشلونة مباشر بث مباشر مباراة برشلونة قناة برشلونة مباشر يوتيوب مباشر مباراة برشلونة وبوكا جونيورز يستضيف ملعب “مرسول بارك” بالرياض مباراة تجمع بين نادي برشلونة ونظيره بوكا جونيورز مساء الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 مباراة خاصة تكريماً للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وستقام المباراة الودية المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض على ملعب مرسول بارك الذي يتسع لحوالي (25 ألف متفرج) بعد عام من وفاة دييجو أرماندو مارادونا وستكون أسعار تذاكر اللقاء تبدأ من 65 ريال سعودي والجدير بالذكر أن مارادونا إنتقل لصفوف بوكا جونيورز موسم 1982/1983 قادماً من أرجنتينوس جونيورز علي سبيل الإعارة.

ثم قرر نادي بوكا جونيورز التعاقد بشكل نهائي مع مارادونا الذي قرر الإنتقال لصفوف برشلونة حتي موسم 1990/1991 حيث خاض 58 مباراة وفاز بكأس الملك وكان أول ظهور للنجم الأرجنتيني في الدوري الإسباني أمام فالنسيا وشهدت المباراة علي تسجيل مارادونا أول أهدافه مع الفريق الكتالوني ثم أنتقل إلي نادي نابولي الإيطالي وأنهي مسيرته هناك.