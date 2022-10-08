تراند اليوم : مانشستر مباشر .. بث مباشر مانشستر سيتي اليوم مشاهدة مانشستر سيتي وليدز يونايتد مباشر HD مانشستر يونايتد مباشر HD

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد man city vs leeds united اليوم الثلاثاء في الدوري الانجليزي ، من المقرر اليوم ان يستقبل فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري بفارق نقطه واحده عن ثاني الدوري علي ارضه وهو يسعي لتحقيق الانتصار والابتعاد بصدرا الدوري خصمه الذي خسر الجوله الماضيه فريق ليدز يونايتد اليوم وذلك لحساب مباريات اليوم الاول من مباريات الجوله السابعه عشر من الدوري الانجليزي لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه مانشستر سيتي وليدز يونايتد الليله علي ارضيه ملعب الاتحاد معقل المان سيتي والذي سوف يستقبل عليه خصمه ليدز في مواجهه الذهاب لهذا الموسم بين الفريقين ن وسوف تبدا اليوم الموافق 14 ديسمبر مباراه مانشستر سيتي وليدز يونايتد في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره.

مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد

مانشستر سيتي هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الاسبوع السابع عشر من عمر الدوري الانجليزي لهذا الموسم ، فريق مانشستر سيتي السبت الماضي كان قد حقق انتصار صعب علي ارضه في الجوله الماضيه من الدوري وذلك علي حساب فريق وولفرهامبتون وقد حقق مانشستر سيتي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل لاشئ ، مانشستر سيتي حاليا هو متصدر الدوري الانجليزي وذلك بعد ان خاض 16 مباراه الي الان ومن خلالهم كان مانشستر سيتي قد حقق الانتصار في 12 مباراه وتعادل في مبارتان وخسر الفريق ايضا مبارتان قبل مواجهه ليدز.

مباراة ليدز يونايتد ومانشستر سيتي

فيما ليدز يونايتد فهو الضيف في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الدور الاول من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق ليدز يونايتد يحتل في الدوري الانجليزي حاليا المركز الخامس عشر وذلك برصيد 16 نقطه جمعهم ليدز بعد ان خاض ايضا 16 مباراه الي الان في الدوري ومن خلالهم حقق ليدز الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر ليدز 6 مباريات قبل مباراته مع مان سيتي خارج ارضه ، واخر مباراه لعبها ليدز في الدوري كانت مع تشيلسي في الجوله الماضيه خارج ارضه ايضا وقد خسر ليدز هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين.