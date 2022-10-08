تراند اليوم : مباراة الجزائر وقطر بث مباشر || مباراة الجزائر مباشر مباراة الجزائر اليوم بث مباشر الأرضية | قناة الارضية الجزائرية مباشر مباراة الجزائر اليوم

تنقل قنوات الكأس وبي ان سبورت 1 والجزائرية الأرضية في بث مباشر مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب اليوم الأربعاء 15/12/2021، ويطمح كل من المنتخب الوطني الجزائري ونظيره القطري للتأهل للنهائي لمقابلة مصر أو تونس، لاسيما بعد نجاح قطر بتخطي المغرب وتعادل الجزائر مع مصر ليكونا في مقدمة جدول ترتيب فرق كأس العرب.

وأجرة منتخب الجزائر الليلة أخر تدريب له لدخول مباراة قطر، وسيكون رفقاء القائد مبولحي مطالبون بالتأهل الى الدور النهائي من المنافسة الغالية التي اعطاها الخضر صيغة عالمية بأدائهم المتميز واهدافهم الحاسمة سيما أمام المغرب حينما سجل الملك بلايلي تسديدة من وسط الميدان دخلت الشباك.

ويسعى المنتخب القطري الى الاستحواء على جميع الالقاب الفردية والجماعية، حيث تم اختيار محاربي الصحراء كأفضل منتخب من الناحية الفنية في هذا الدور بنسبة تصويت بلغت 78 بالمائة.

كما تم اختيار يوسف بلايلي أفضل لاعب في الدور ربع النهائي بنسبة تصويت بلغت 80 بالمائة.

وفي نفس السياق تفوق الناخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة في جائزة أفضل مدرب في هذا الدور بنسبة تصويت بلغت 78 بالمائة. هذا دون نسيان الهدف العالمي لبلايلي الذي تم اختياره أفضل هدف في ربع النهائي دون منازع.

وتبقى المنافسة على الالقاب المتبقية في طريق مفتوح لاشبال بوقرة القادرين على التتويج باللقب العربي وحصد بقية الألقاب سيما فيما يتعلق بهداف الدورة واحسن فريق واحسن حارس ومهاجم وبقية التتويجات.

وفي السياق ، أكد بيان لـ “الفاف” جاهزية بلايلي لمباراة نصف النهائي ضد منتخب قطر، قاطعا بذلك كل الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بعدم قدرة يوسف بلايلي على اللحاق بمباراة قطر.

وأشارت “الفاف” إلى عدم وجود أي تشابه بين وضعيتَي بلايلي وبغداد بونجاح، التي منعت الأخير من المشاركة في مباراة المغرب، بسبب بروتوكول “الفيفا” بخصوص الإصابات في الرأس، الذي يستدعي خضوع اللاعب المصاب لـ6 أيام راحة.

مدرب “الخضر” مجيد بوقرة استقر بنسبة كبيرة على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها أمام “العنابي”، ولو أنها لن تختلف كثيراً عن تلك التي لعبت وتأهلت على حساب المنتخب المغربي في الدور الربع النهائي.

وسيحافظ “الماجيك” على نفس الخط الخلفي الذي لعب المباريات السابقة بمولحي في الحراسة و رباعي الدفاع بن عيادة و توقاي وبدران وشتي ، إضافة إلى ثنائي الوسط المشكل من الثنائي حسام الدين مرزيق وسفيان بن دبكة، وصولاً إلى النجمين يوسف بلايلي وياسين براهيمي رفقة اللاعب الطيب مزياني.