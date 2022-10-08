تراند اليوم : مباراة برشلونة مباشر .. برشلونه مباشر بث مباشر برشلونة الان بث مباشر مباراة برشلونة وبوكا بث مباشر برشلونة تويتر HD

بث مباشر برشلونة الان بث مباشر مباراة برشلونة بوكا جونيورز بث مباشر برشلونة برشلونه مباشر بث مباشر برشلونة تويتر مباشر برشلونة اليوم مباراة برشلونة مباشر تنطلق مواجهة فريق برشلونة ونظيره فريق بوكا جونيورز في مواجهة مثيرة، وذلك ضمن لقاء كأس مارادونا المقام في العاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، لأن الفريق الكتالوني يحاول أن ينتصر في هذه المواجهة من أجل الظفر بكأس مارادونا، بينما يحاول المنافس الأرجنتيني تحقيق نفس الأمر، في مواجهة ستشهد تواجد عائلة الأسطورة الكروية الكبيرة مارادونا.

يحاول الفريق الكتالوني برشلونة الإستعداد للمواجهات المحلية والأوروبية المقبلة، وذلك في مواجهة صعبة ضد الفريق الكبير بوكا جونيور، وذلك في مواجهة ودية دولية من أجل تحقيق الإنتصار علي حساب الخصم، وذلك في لقاء تكريم الأسطورة الأرجنتينية الكبيرة دييجو ماردونا، وذلك في حفل سيكون ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث ستقام المواجهة علي ملعب مرسول بارك.

برشلونة في آخر المواجهات المحلية تعادل ضد نادي أوساسونا ، وذلك بهدفين مقابل هدفين في مواجهة كانت سهلة للفريق إلا أنها تصعبت بشكل كبير في النهايات، حيث تمكن الخصم من التعادل في آخر الدقائق، وبالتالي أصبح الفريق مطالباً بالتركيز علي إنتهاء المواجهة بشكل كبير، حيث خسر العديد من النقاط هذا الموسم بسبب النهايات التي تكون دائماً صعبة.

قائمة برشلونة في مواجهة بوكا جونيورز هي كلا من : تير شتيجن – دست – بيكيه – أراوخو – بوسكيتس – بويج – ديمبلي – ألفيس – ديمير – نيتو – كوتينيو – لينجليت – لوك دي يونج – فرينكي دي يونج – مينجويزا – أومتيتي – جارسيا – بينا – نيكو – جوتجلا – جافي – بالدي – أخوماش – سانز – كوماس – مارمول – ماتيوس – خايمي.