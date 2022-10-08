تراند اليوم : مسلسل الا انا حلم حياتي الحلقه 3 كاملة HD

مسلسل الا انا حلم حياتي الحلقه 3 ،وتتناول قصة مسلسل إلا أنا حلم حياتي، قضية هامة أرهقت الكثير من الأسر المصرية وهي مرض التوحد، الذي يصاب به الكثير من الأطفال ليصعب انخراطه داخل المجتمع بسهولة.

تتمحور قصة مسلسل إلا أنا حلم حياتي حول أسرة خديجة الفتاة المصابة بالتوحد والتي تجسدها الفنانة الشابة مايان السيد، لتكشف أحداث المسلسل كيفية التعامل معها والدعم الذي يقدمونه لها.

تواجه الفتاة التي تدعى خديجة الكثير من المشاكل المختلفة عند تعاملها مع المجتمع، إلا أن أسرتها تحاول جاهدة احتوائها بشتى الطرق، وإيجاد حلول حقيقية للعثرات التي تعترض طريقها.

تسعى مايان السيد في دورها بحكاية حلم حياتي، أن تحقق حلمها وتصبح ممثلة، حيث تعتبر القصة مستوحاه من عائلات مرت بتلك التجربة حتى تصل إلى قلب المشاهد بشكل أسرع.

أبطال مسلسل إلا أنا حلم حياتي

يعتبر مسلسل إلا أنا حلم حياتي أول بطولة مطلقة للفنانة مايان السيد، حيث يشاركها كلًا من الفنانة منة عرفة، تيام مصطفى، يوسف عثمان، هنا داود، وإيفا، وغيرهما العديد من النجوم.