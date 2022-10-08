تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز بث مباشر برشلونه اليوم مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر

بث مباشر برشلونه و بوكا جونيورز مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه برشلونه ضد بوكا جونيورز barcelona vs boca juniors في مباراه وديه اليوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر ، من المقرر اليوم ان يلتقي فريق برشلونه مع فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني مساء اليوم في كأس مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض ، وسوف يستضيف ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض هذه المواجهه بين برشلونه و بوكا جونيورز الأرجنتيني ، وسوف تبدا اليوم مواجهه برشلونه و بوكا جونيورز في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه ، في مواجهه سوف يبحث كل فريق من خلاله عن تقديم اداء جيد وحصد كاس المباراه.

مباراة برشلونة وبوكا جونيورز

برشلونه يدخل علي الطرف الاول في لقاء الليله وفي مباراه مع خصمه الأرجنتيني بوكا جونيورز علي كاس مارادونا الليله ، فريق برشلونه من المقرر اليوم ان يصل الي العاصمه السعوديه الرياض الاثنين وذلك بعد ان تعادل اوساسونا خارج ارضه في الدوري الاسباني يوم الاحد وانتهت المباراه بتعادل الاجابي بهدفين مقابل هدفين ، فريق برشلونه قبل لقاء بوكا سوف يقوم بأداء تدريب وحيد على ملعب المباراة في مباراه سوف يسعي من خلاله برشلونه تقديم اداء جيد تحقيق الانتصار.

مباراة بوكا جونيورز وبرشلونة

بينما فريق بوكا جونيورز فهو الطرف الثاني في مواجهه برشلونه الليله علي كاس مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض ، فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني قبل مواجهه برشلوه كان قد حقق انتصار كبيره في الدوري الأرجنتيني الاحد وذلك علي حساب فريق سنترال كوردوبا وقد حقق بوكا جونيورز الانتصار في هذه المباراه التي انتهتب بنتيجه ثمن اهداف مقابل هدف وحيد ، فريق بوكا جونيورز هو الاخر سوف يصل الي الرياض يوم الاثنين وسوف يقود بأداء تدريب وحيد على ملعب المباراة.