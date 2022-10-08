تراند اليوم : لعبه برشلونه مباشر .. بث مباشر برشلونة الان يلا شوت برشلونة مباشر الان مباراة برشلونة وبوكا جونيورز بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وبوكا جونيورز المواجهة الودية النارية الذي ستجمع بين الفريقين في منافسات كأس مارادونا الذي سيقام هذا الموسم في نسخته الاولي، ونعرض من خلالنا جميع التفاصيل المتعلقة بالمباراة الذي ستلعب اليوم 2021-12-14، مباراة ليست رسمية لكنها بحجم مواجهة من العيار الثقيل بالنسبة للبلوجرانا.

مشاهدة مباراة برشلونة وبوكا جونيورز

مشاهدة مباراة برشلونة وبوكا جونيورز يلا شوت، بطولة من مباراة واحدة يخوضها برشلونة امام فريق بوكا جونيور النادي الارجنتيني الذي يقدم اداء فريد في مبارياته بالدوري في نسخته الجارية، حيث يتمتع الفريق باداء رائع ويملك لاعبين علي مستوي عالي، وهناك حالة من تقارب الامكانيات بين لاعبي الفريقين، وتم اختيار الثنائي لخوض هذه البطولة بناء علي تاريخهم الكبير، وجميع المؤشرات تقول اننا سنشاهد مباراة ممتعة من جانب مستواها الفني.

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بث مباشر برشلونة تم وقوع الاخيار علي البلوجرانا وبوكا جونيورز بالتحديد بسبب مشاركة الاسطورة الذي رحلت عن عالمنا مارادونا مع نادي بوكا في موسمين واستكمال مشواره مع الفريق الكتالوني حتي الاعتزال، وتقام المباراة لإحياء ذكري وفاته الذي رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر عام 2020، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي ينظمه تركي آل شيخ.

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كان برشلونة وافق للمشاركة في المباراة برغم جدوله المزدحم في الفترة الحالية، بسبب الاغرائات المادية الذي تعرض لها وهو في حاجة إليها بقوة، نظرا للازمة المادية الذي تضرب النادي وادت إلي رحيل معظم اللاعبين، وهو حصوله علي 3 ملايين يورو سيعمل بهم علي تجديد عقود اكثر من لاعب في القائمة، قريبة فترتهم من الانتهاء، بالإضافة إلي حصول اللاعبين علي مليون يورو منهم مقسمة علي الجميع.

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يستضيف ملعب مرسول بارك معقل فريق النصر السعودي احداث المباراة الذي ستقام بحضور 20 الف مشجع وستكون الاغلبية للجماهير الاسبانية، وستنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية، والسادسة بتوقيت الجزائر، والتاسعة بتوقيت الامارات، ولم تعلن اي قناة حتي الوقت الحالي عن اذاعة المباراة، لكن من المقرر ان تذاع علي منصة شاهد vip ويمكنكم متابعة بث مباشر برشلونة وبوكا جونيورز من خلال موقعنا، حيث سنقوم بتغطية احداث المباراة لحظة بلحظة.

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دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاقة مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، حيث توجه لاعبي الفريقين الي ملعب مرسول في وقت مبكر من أجل التقاط الصور مع الجماهير، ولم يتم الإعلان عن تشكيل الفريقين حتي الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة ببعض عناصر الشباب حيث يضم في قائمته 11 لاعب من الشباب، متوقع أن يدفع تشافي ببعض اللاعبين منهم في العناصر الأساسية الذي ستخوض المباراة.

بث مباشر برشلونة وبوكا جونيورز

انطلقت احداث الشوط الاول من مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، ودخل الفريق الكتالوني المباراة بتشكيل ناري يقوده هجوميا الثلاثي سيرجينو ديست وفيليبي كوتينيو وامامهم يوسف ديمير، حيث يخوض البلوجرانا المباراة بتشكيل مختلف تماما عن اخر مواجهة، بينما يلعب بوكا المباراة بتشكيله الاساسي بدون اي تعديلات