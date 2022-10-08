تراند اليوم : تنزيل دليل القبول للجامعات السودانية 2021 pdf ,,, دليل الجامعات الخاصة في السودان 2021

تنزيل دليل القبول للجامعات السودانية 2021 pdf من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عن إتاحة دليل قبول الجامعات السودانية 2021 pdf بعد أن تم عقد مؤتمراً صحفياً بمقر الوزارة، وذلك بحضور كافة الوسائل الإعلامية حتي يتم الإعلان عن نتائج القبول 2021 ، ويتم الاستعلام دليل قبول الجامعات السودانية 2021 pdf من خلال الدخول علي الرابط المرفق وإدخال رقم الاستمارة.

دليل قبول الجامعات السودانية 2021 pdf

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان بإعلام دليل قبول الجامعات السودانية 2021 pdf الخاصة بالطلاب والطالبات الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة للعام الحالي، حيث تم الإعلان عن النتائج من خلال مؤتمراً صحفياً بقاعة المؤتمرات الرئيسية smc لكافة الطلاب المقبولين بالجامعات والمستوفين لشروط التقديم المحددة.

وقد قام وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أزهري عمر عبد الباقي بالتأكيد علي الانتهاء من كافة الترتيبات لإعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية للعام الجاري 2021، وبناءً علي ذلك قامت الإدارة العامة لقبول وتقويم وتوثيق الشهادة، بإتاحة رابط الاستعلام عن نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية اليوم .

دليل قبول الجامعات السودانية 2021 pdf

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة القبول الجامعي من خلال الموقع الرسمي للوزارة admission.gov.sd، بعد أن قامت باعتماد نتائج القبول والإعلان عنها من خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع عدد من مسئولي وزارة التعليم العالي بجمهورية السودان، فمن خلال الرابط التالي يمكنكم الاستعلام عن دليل قبول الجامعات السودانية 2021 pdf برقم الاستمارة.

دلیل قبول الجامعات السودانیة 2021 PDF