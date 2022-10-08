تراند اليوم : نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني .. نتائج الاعتراضات لطلاب السادس الاعدادي للدورالثاني للعام 2021

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني في جميع المحافظات العراقية وعبر المواقع الالكترونية المختصة والمرتبطة بالوزارة في العراق وفي وقت سابق تم اعلان نتائج اعتراضات والتي تحمل فروق شاسعة بين القديمة والجديدة وهو الامر الذي يدل علي وجود خطأ غير مسبوق في عمليات التصحيح وجمع العلامات وهو الذي جعل الوسط العراقي يتسائل حول مصير نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني وعملية التصحيح والخطا هنا انه بدل علامة ال 90 تم وضع رقم 9 فقط و 8 بدل علامة 80 التي اوضح الشارع العراقي بانها كارثة غير مسبوقة والتي ادت الي اعتراض الكثير من الطلبة العراقيين في محافظات العراق المختلفة والتي سنعرض لكم هنا نتائج الاعتراضات التي قام بها الطلاب .

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني

في ظل تصحيح اختبارات طلاب الصف السادس في العراق لعام 2022 ميلادي في المستوى الأول، تم اكتشاف بعض الأخطاء في التصحيح ووضع الدرجات، فواجهة وزارة التعليم في العراق اعتراضات كبيرة واستهجان من الطلاب وذويهم، حيث أعطت تلك الدرجات الخاطئة بعض الطلاب الغير أذكياء فرصة لتخطي بعض الامتحانات بنجاح، والتي لم تميز بين الطالب المجتهد والراسب، لذلك طالبوا الطلاب بتصحيح تلك الأخطاء في النتائج وعدم تضيع تعبهم واجرهم من خلال تلك الأخطاء التي لا ذنب لهم بها.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 نتائج اعتراضات لجميع المحافظات بغداد ، نينوى ، صلاح الدين ، البصرة ، الانبار ، ميسان ، ذي قار ، ديالى ، المثنى ، القادسية ، كركوك ، النجف ،كربلاء ، واسط ، بابل ، دهوك ، اربيل ، السليمانية

اعلان نتائج اعتراض تربية نينوى / الموصل لعام 2021 عن امتحان الدور الثاني للصف السادس العلمي والادبي



