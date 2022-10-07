الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي ماذا قالت عن لبنان في حفل ملك جمال لبنان؟

نظّم نضال بشراوي حفل انتخاب ملك جمال لبنان للعام ٢٠٢٢، وأحيت الحفل الفنانة اللبنانية هيفا وهبي.

وفي اول اطلالة لها على المسرح، غنّت أغنيتها الجديدة (ولد) التي حققت نسبة مشاهدة عالية في اليوم الاول من طرحها على قناتها على اليوتيوب وتخطت حاجز المليونين.

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الكل تفاعل مع اغنيتها الجديدة، وحين انتهت من الغناء سألتها الممثلة اللبنانية ريتا حرب التي قدّمت السهرة عن الأوضاع في لبنان وعن هجرة شبابه بسبب الأزمة.

وأجابت هيفا: (لبنان ولا مرة وقف يكون بلد الحياة وبلد الجمال ويمكن حفل انتخاب ملك جمال لبنان اليوم ليس حاجة لكنه تأكيد على ان الشباب في لبنان لا يزالون متمسكين في هذا البلد ويؤمنون به)

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وتابعت: (وبعدهم بيقولوا ان لبنان احلى بلد بالعالم وهذا الشيء لن يتغير لأن لبنان أحلى بلد في العالم فعلًا)