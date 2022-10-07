تراند اليوم : فيلم غزة هوليود يوثق معاناة صناع الأفلام في غزه

فيلم غزة هوليود يوثق معاناة صناع الأفلام في غزه

غزة / علاء المشهراوي/ الخليج 365

يوثق فيلم غزة هوليود معاناة صناع الأفلام في غزه وكيف انهم يعملون بدون ميزانيه وبمعدات بدائية يستطيعون أن ينتجون افلام تشارك في مهرجانات عالميه وتوصل الرسالة الحقيقية للمبدعين في قطاع غزة.

يقول الفنان المخضرم سعود مهنا مخرج وكاتب سيناريو الفيلم: فى فيلم غزه هوليود الذي يحمل رسالة مهمه لكل عشاق السينما والإنسانية في العالم مفادها اننا نعشق الحياة ومن خلال أفلامنا التي تحمل رسائلنا وهمومنا وابداعاتنا نستطيع أن نجعل صوتنا يصل لكل العالم.

واكد مهنا انه سعيد جدا لان الفيلم سيشارك في مهرجان مهم في أمريكيا وايضا سيشارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية.

وأضاف: ويحمل فيلم غزه هوليود رسالة مهمه هي أن هوليود التي أبهرت العالم بأفلامها توصل رسالتها ونحن أيضا ضمن أفلامنا الفقيرة نرسل رسائلنا ولكن هوليود تنتج أفلامها بمئات الملايين من الدولارات ونحن ننتج أفلامنا بعشرات الدولارات المهم اننا نستطيع أن نكون حاضرين في المهرجانات الدولية وحمل قضايانا الوطنية والإنسانية عبر افلامنا.

يشار الى ان المخرج سعود مهنا مثل فلسطين فى عشرات المهرجانات العربيه والدولية واستطاع أن يحصل على جوائز من مهرجانات مهمه فى اليابان ومصر وتونس والمغرب وإيطاليا بافلامه الروائية والوثائقيه

يشار الى ان الفيلم من إخراج وسينايو سعود مهنا وتصوير ومونتاج نادر بشير واداره إنتاج نظام مهنا ومخرج منفذ سحر فسفوس وإنتاج ملتقى الفيلم الفلسطيني.

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