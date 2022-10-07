تراند اليوم : كيف اعرف اني حامل بولد ؟!

منذ اللحظات الأولى لاكتشاف المرأة بأنها حامل يتراود في ذهنها تساؤول وفضول حول جنس الطفل القادم ، فتراها ما تلبث أن تبلغ الشهر الخامس والرابع حتى تسارع لمعرفة جنس طفلها القادم ، موقعنا الاخباري "الخليج 365" يضع لكم اليوم بعض المؤشرات والمحددات التي يمكن لكل حامل أن تتنبأ بجنس مولودها في الأشهر الأولى من الحمل .

فهناك الكثير من الأقاويل والعلامات المتداولة بين النّساء، حول معرفة جنس الجنين، وهذه الوسائل قد تكون مجرّبةً، لكنّها لا تتبع أيّ أساسٍ علميّ، وقد تكون مسألة صحّتها مجرّد صدفةٍ بحتة، خاصّةً أنّ الكثير من هذه الطّرق قد تُصيب مرّةً، وتخيبُ عشراً، وهذا خير دليل على أنّ كلّ هذه الادّعاءات هي مجرّد صدفٍ مجتمعة، والصّدف المجتمعة لا تصنع حقيقةً علميّةً، ولا يمكن معرفة جنس الجنين معرفةً دقيقةً إلّا من خلال الأجهزة والأدوات الطبيّة والعلميّة. وهناك بعض الطّرق غير التّقليديّة لمعرفة جنس الجنين، ومنها:

الخبرات والتّجارب الشخصيّة:

إنّ أحد أبرز علامات الحمل بولد هو موضع البطن، إذ يُعتقد بأنّ البطن المنخفض يشير إلى الحمل بولد.

لون البول قد يكون أيضاً علامة على جنس الجنين، إذ يُعتقد بأنّ لون البول الدّاكن يدلّ على الحمل بولد.

يُعتقد بأنّ الحمل بولد يجعل الثّدي الأيمن للمرأة أكبر حجماً من ثديها الأيسر.

إذا ما كانت قدم الحامل باردة طيلة فترة الحمل رغم محاولات تدفئتها، فمن المحتمل أن تكون حاملاً بولد.

النّمو السّريع للشّعر على البشرة بوتيرة أسرع من المعتاد، يدلّ على الحمل بولد.

يُعتقد بأنّ الحامل بولد تستلقي على جانبها الأيسر في معظم الأوقات التي تكون متعبةً فيها.

إذا كانت الحامل تُعاني من تشقّق يديها وجفافهما، على الرّغم من كميّة الكريمات التي تضعها عليهما لترطيبهما، فغالباً ما يكون جفاف البشرة دليلاً على الحمل بولد.

الجدول الصّيني:

وهو جدول يحدّد نوع الجنس كما يقال، ومن تجارب العديد من النّساء فقد أكّدن بأنّ نتائج هذا الجدول صحيحة بنسبة 99%، إلّا أنّ هذا غير معروف إن كان صحيحاً علميّاً، وليس هناك أيّ دراسة تثبت هذه النّسبة. وآلية عمل الجدول الصّيني كالتّالي:

- حدّدي العمر القمريّ عند حدوث الحمل، حيث يعتمد الصّينيون على التّقويم القمريّ لحساب عمر الأم، حيث تضاف سنة واحدة إلى عمرك الحاليّ. مثلاً، إن كنتِ في عمر 32 عاماً، فعمركِ وفقاً للتّقويم الصّيني هو 33 عاماً، ذلك أن الصّينين يضيفون الأشهر التّسعة للحمل إلى عمر الجنين عند ولادته ليصبح عمره عاماً واحداً عند قدومه إلى عالمنا.

- في حال كان تاريخ مولدك لاحقاً لتاريخ 22 فبراير/شباط بالتّقويم الغربيّ، أضيفي سنةً واحدةً إلى عمرك. مثلاً، إن كان سنّك الحاليّ 17عاماً، وولدتِ بتاريخ 11/ يوليو، سيكون عمرك هو 18 عاماً وفقاً للتّاريخ القمريّ. أمّا إن ولدتِ بعد تاريخ 22 فبراير/شباط بالتّقويم الغربي، فعليكِ تحديد إن كان تاريخ ميلادك يأتي قبل أو بعد رأس السّنة الصّينية الجديدة خلال سنة مولدك. في حال كان تاريخ مولدك سابقاً لرأس السّنة الصّينية، فقومي بإضافة سنةٍ إضافيّةٍ إلى عدد سنوات عمرك بالتّوقيت الغربيّ. مثلاً، في حال كان تاريخ ميلادك هو السّابع من يناير 1990، فقد كان موعد السّنة الصّينية الجديدة هو 27 من يناير في عام 1990، لذا وفقاً للتّقويم القمريّ فإنك تكونين قد ولدتِ قبل رأس السّنة مما يجعلك أكبر بسنتين من عمرك بالتّقويم الغربيّ.

- حدّدي الشّهر القمريّ الذي وقع فيه الحمل. ثمّ قومي باستخدام الجدول الصّيني لإيجاد المربّع الذي يتقاطع فيه كلّ من العمر القمريّ للأمّ، والشّهر القمريّ للحمل، والذي سيدلّك على الجنس المتوقّع للمولود من ذكر أو أنثى.

طريقة البول والملح:

اجراء هذا الاختبار يتمّ بواسطة عيّنة البول الصباحيّة، ولأجل إعداد الاختبار، تحتاجين إلى كوبٍ شفّاف والقليل من الملح النّاعم، وعيّنة من البول، قومي بوضع الملح في الكوب، واسكبي فوقه البول إلى أن يمتلئ الكوب حتى نصفه. وبعد مرور أربع دقائق، ألقي نظرةً مطوّلةً على الكوب، فإن لاحظتِ بأنّ لون البول قد تغيّر قليلاً، أو تعكّر بعض الشيء، أو تشكّلت طبقة من الفقاقيع على سطح الكوب، فهذا يعني بأنّ الجنين ولد. أما إن لاحظتِ بأنّ لون البول لا يزال على حاله، ولا يزال فاتحاً، أو ظهرت في قعر الكوب شرائط مطاولة تحاول السّباحة باتجاه السّطح ثم تختفي فجأة، فهذا يعني بأنّ المولود المنتظر هو فتاة.

طريقة السّير:

عيب هذه الطريقة أنه يجب أن تلاحظي الحركة قبل أن تقرئي التّشخيص، حتى يكون التّخمين صحيحاً بنسبة معقولة. ويُقال أنّه إن كنتِ تسيرين بقدمك اليمنى أولاً، فهذا ينبّئ بأنّ نوع الجنين ذكر والعكس يكون فتاة.

عدد ضربات القلب:

المعدّل المعتاد لعدد ضربات القلب ما بين 110 إلى 160، وهناك ما يربط دقّات قلب الطفل بنوع الجنين، فعندما يكون نوع الجنين أنثى تكون عدد ضربات قلبها بين 140 إلى 160، أمّا الذكر بين 110 إلى 130.