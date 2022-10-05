تراند اليوم : المؤسس عثمان 99 HD مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 99 مترجمة

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عثمان 99 : تتابعون حلقة مسلسل قيامة عثمان 99 كاملة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، كما يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 99 بتمام السابعة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية واليمن والعراق وسوريا وفلسطين والأردن، كما يتم العرض بتمام السادسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وهذه المواعيد نفسها يوم الخميس للحلقة باللغة العربية.

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