تراند اليوم : عثمان ٩٩ .. قيامة عثمان الحلقة 99 مترجمة عربي شاشة كاملة facebook المؤسس عثمان الحلقة 99 كاملة مترجمة للعربية

بدأت قيامة عثمان الحلقة 99 الجزء الرابع بصراع كبير في حلبة القتال بين مسجونين وعثمان ومحاربيه انتهت بنكسة كبيرة للصليبين.

ويحكي مسلسل عثمان الجزء الرابع عن مؤسس الدولة العثمانية عثمان ابن ارطغرل سليمان شاه وزوجتيه بالاه ومالاه خاتون وصراعهم مع الخونة والجواسيس والصليبين والمغول.

وفي الاحداث الأخيرة انتصر عثمان على يني شهير وعاقب رومانس واستكمل فتوحاته وتحديث للامبراطور.

ويستكمل عقمان مساعيه في قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة.

بالنسبة لعثمان بك ، الهدف هو يني شهير الآن. بينما يحاصر عثمان بك وجبال الألب الخاصة به يني شهير ، بالا ، مالهون ، عائشة ، أيغول هاتونلار وأخواته لن يكونوا عاطلين. هل سيخترق آل خاتون القلعة متخفيًا هل سيكونون قادرين على إسقاط العدو من الداخل؟ ماذا سيكون مصير أيغول خاتون الذي أصيب بسهم أثناء قتاله بضراوة مع العدو؟

هل ستتمكن النساء من إنقاذ الأسرى؟

وهي في أيدي أوبورن عبد وديميرشي داود وعكا درويش رومانوس. رومانوس مستعد لفعل أي شيء لحل لعبة عثمان بك. هل سيكون كومرال عبد ، وأكشا درويش ودميرشي داود قادرين على الصمود أمام تعذيب رومانوس؟ هل سيتمكن بالا ومالهون وخاتون الآخرون من إنقاذهم؟

يرمي الحداد ديفيد بنفسه إلى الأمام

يواجه عثمان بك مقاومة شديدة في يني شهير حيث يقف عند باب منزله. سوف يجعل عثمان بك ذكائه يتكلم بالإضافة إلى قوة معصمه من أجل غزو يني شهير. ما هي خطة عثمان بك العبقري؟ أخيرًا ، ينتهي الأمر بجبال Kayı Alps عند أبواب Yenişehir ... يحاول رومانوس وجنوده ، الذين فوجئوا بما مروا به ، لعب لعبة قذرة ... في أصعب لحظات الحرب ، حداد ديفيد ، بثمن من حياته ، يرمي بنفسه إلى الأمام حتى يتمكن علم قايي من الطيران. هل يخلص داود الحداد؟

عثمان بك ينفذ حكم رومانوس

القبض على عثمان بك وجبال الألب في يني شهير. عثمان بك ، الذي يقاتل مع رومانوس ، يأخذ رأسه ويقطع عقوبته. هذا انتصار جديد ، لكن هل سيكون مشكلة جديدة لعثمان بك ، أهل يني شهير؟