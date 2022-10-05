تراند اليوم : فيديو مها احمد الاخير كامل بدون حذف

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مها أحمد وهي برفقة شاب شاذ نشرته عبر حسابها على انستقرام وسناب شات ، وتصدر فيديو مها احمد الترند في مصر والخليج العربي وعم السخط بأوساط الناشطين.فيديو فضيحة الفنانة مها أحمد مع شاب علي بيجو لايف فى بث مباشر حيث ظهرت الفنانة مها أحمد مع شاب مثلى على الهواء مع شاب وتحدثوا بطريقة جريئة بها إيحاءات فى بث مباشر.

وتصدرت الفنانة المصرية مها أحمد الحديث عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد البث المباشر التي أجرت عبر حسابها مع شاب خاضت فيه بأحاديث لا أخلاقية .

نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، شنوا هجوم كبير على الفنانة بسبب البث المباشر التي أجرته والحديث التي تحدثت عنه، رافضين الحوار الذي اعتبروه منافي لقيم وعادات المجتمع المصري .