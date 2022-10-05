تراند اليوم : ريال مدريد واشبيلية مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر HD مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر يلا شوت

رابط مباراة ريال مدريد ريال مدريد واشبيلية مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد واشبيلية بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، يواصل ريال مدريد صحوته ومسيرته الإيجابية سواء على مستوى الدوري الإسباني أو دوري الأبطال، العملاق المدريدي استطاع الثأر من شيريف تيراسبول بطل مولدوفا وحقق الفوز عليه بثلاث أهداف دون رد في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن مواصلة سلسلة انتصاراته للابتعاد بالقمة والتربع على عرش الليجا واستعادة اللقب الذي خسره الفريق في الموسم الماضي لصالح أتلتيكو مدريد وتحديدا في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ريال مدريد يمتلك بين قائمته لاعبين على أعلى مستوى وكلهم لديهم الحاسة التهديفية وهذا ما تشير إليه احصائيات الفريق في الموسم الجاري بعدما استطاع ألابا قلب الدفاع أن يسجل بجانب توني كروس لاعب خط الوسط إلى جانب فيرلاند ميندي الظهير الأيسر وناتشو المدافع إلى جانب تألق فينسيوس جونيور اللفت للنظر في الموسم الجاري، ويمني أنشيلوتي النفس بحفاظ اللاعبين على مستواهم الفني والبدني للخروح من لقاء اليوم بالنقاط الثلاثة.

ريال مدريد يعتلي الصدارة برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني ويمكن أن يزيد الفاق إلى 4 نقاط في حالة فوز النادي الملكي في لقاء اليوم، ريال مدريد فاز في 9 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في لقاء وأحرز الفريق 32 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية

حراسة المرمي: كورتوا

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي

الوسط: كامافينجا، كروس، كاسيميرو

الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فينسيوس.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة لها

عشاق الملكي على موعد مع مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم في مباراة من نار أمام صاحب المركز الثالث إشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة التاسعة مساء بتوقيت غريينتش، الساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة ريال مدريد وإشبيلية عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي المقابل نرى أن إشبيلية يدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية بعدما انتصر على فولفسبورج الألماني بدوري الأبطال بهدفين دون رد، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن استغلال الروح المعنوية العالية لمواصلة نتائجه الإيجابية وتفادي الهزيمة في لقاء اليوم للزحف للأمام في جدول الدوري الإسباني والحفاظ على تواجده ضمن فرق المربع الذهبي.

يحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 28 نقطة حصدهم الفريق الأندلسي من الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر في لقاء وأحرز الفريق 23 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

تشكيل إشبيلية المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - كوندي - دييجو كارلوس - كلارنس أكونيا

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - فرناندو مورينتس - خوان جوردان

الهجوم: خيسوس فيرنانديز سوسو- ماكسي غوميز- يوسف النصيري

معلومات مباراة ريال مدريد وإشبيلية.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني؟

10:00 مساءاً بتوقيت مصر, 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 09:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium1.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة ريال مدريد وإشبيلية؟

الدوري الإسباني.

من هو معلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية؟

حفيظ دراجي.