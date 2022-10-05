تراند اليوم : مانشستر يونايتد مباشرة .. ماتش تشيلسي ومانشستر يونايتد ماتش مانشستر يونايتد الان ماتش تشيلسي مباشر

مانشستر يونايتد مباشرة ماتش تشيلسي ومانشستر يونايتد ماتش مانشستر يونايتد الان ماتش تشيلسي مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه تشيلسي ضد مانشستر يونايتد chelsea vs man united اليوم الاحد في الدوري الانجليزي الممتاز ، من المقرر اليوم ان يستضيف فريق تشيلسي علي ارضيه ملعبه اليوم واحده من قمم الدوري الانجليزي في هذا الموسم وذلك عندما يستقبل خصمه مانشستر يونايتد الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه عشر من منافسات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري الانجليزي الممتاز ، وسوف يستقبل ملعب ستامفورد بريدج هذه القمه بين تشيلسي ومانشستر يونايتد وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم الموافق 28 نوفمبر مباراه تشيلسي ومانشستر يونايتد في تمام الساعه السادسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه. بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد تشيلسي هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه عشر من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق تشيلسي قادم من انتصار في مجموعته في دوري الابطال من التاهل لدور ال16 من دوري الابطال والتقي تشيلسي في هذه المباراه مع فريق يوفنتوس الثلاثاء الماضي وانتهت المباراه بفوز تشيلسي بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ ، فريق تشيلسي حاليا هو متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 29 نقطه وذلك بعد ان خاض الفريق 12 مباراه الي الان في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان تشيلسي قد حقق الانتصار في 9 مباريات وتعادل في مبارتان وخسر تشيلسي في مباراه واحده. فيما مانشستر يونايتد فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات النصف الاول من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق مانشستر يونايتد يحتل قبل مواجهه اليوم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم برصيد 17 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 12 مباراه الي الان في الدوري ومن خلالهم حقق المان يونايتد الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مبارتان وخسر المان يونايتد في خمس مباريات قبل مباراته مع تشيلسي ، فريق مانشستر يونايتد هو الاخر كان قد نجح في التاهل لدور ال16 من دوري الابطال وجاء هذا الانتصار علي فريق فياريال الاسباني يوم الثلاثاء الماضي في الجوله الخامسه من دور المجموعات وانتهت المباراه بفوز المان يونايتد بنتيجه هدفين مقابل لاشئ.