تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. لعبه ريال مدريد مباشر مشاهدة لعبة ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد واشبيلية HD

نقدم لكم عشاق الكرة المستديرة حول العالم وفي العراق بشكل خاصة لعبه ريال مدريد مباشر اليوم الأحد في بث مباشر لعبة العراق واشبيلية بالدوري الاسباني حيث تنطلق مواجهة فريق ريال مدريد ونظيره فريق إشبيلية في مواجهة قوية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولي 2021-2022، لأن الريال يأمل في التفوق لمواصلة الحفاظ علي الصدارة وتوسيع الفارق، بينما يحاول إشبيلية خطف نتيجة إيجابية تمكنه من المركز الأول.

يبحث نادي ريال مدريد عن توسيع الفارق مع أقرب منافسيه في مواجهة قوية ضد أحدهم وهو نادي إشبيلية الصعب، فهل ينجح بالفوز عليه وتحقيق العلامة الكاملة في مواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق، ويحاول أنشيولي ولاعبيه تحقيق الإنتصار وإستغلال الفرص بصورة كبيرة حتي لا يتمكن الخصم من تحقيق نتيجة إيجابية، وتحقيق التوازن الدفاعي الكبير، حتي لا يتلقي من الخصم أي أهداف.

إشبيلية هو الآخر يحاول السير علي نفس النهج الذي رسمه في الفترة الأخيرة وهو الوصول إلي الصدارة، وذلك عن طريق تحقيقه لإنتصار سيكون ثمين علي حساب نادي ريال مدريد للإرتقاء مكانه في البطولة المحلية، فهل ينجح بالفوز علي حساب الخصم، أم سيكون هناك تعثر في هذه المواجهة يبعده عن المركز الثالث في حال إنتصار الأتلتيكو.

ريال مدريد نجح في المواجهة الأخيرة له ضد نادي غرناطة بتحقيق التفوق، وذلك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجلها كلا من أسينسيو وجونيور وناتشو وميندي، بينما نادي إشبيلية تعادل مع نظيره ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدفين وسجلهم لوكاس أوكامبوس وراكيتيتش.