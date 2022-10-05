تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد ... ريال مدريد واشبيلية مباشر madrid live مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر

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أتليتكو يواصل مطاردة ريال مدريد في صدارة الليجا الملكي على موعد مع مواجهاة هامة ضد إشبيلية .

تشكيلة ريال مدريد الرسمية: كورتوا- كارفاخال- ميليتاو-ألابا- ميندي- كاسيميرو- مودريتش- كروس- فينيسيوس- بنزيما- أسينسيو. *واضح اسينسيو مهم جداً عند أنشيلوتي *كارفاخال وكاسيميرو .

أما التشكيلة الرسميه لـ اشبيلية في مواجهة ريال مدريد بونو مونتيل كوندي ديغو كارلوس اكونيا فيرناندو جوردان راكيتيش اوكامبوس باو غوميز رافا مير .

يبحث نادي ريال مدريد عن توسيع الفارق مع أقرب منافسيه في مواجهة قوية ضد أحدهم وهو نادي إشبيلية الصعب، فهل ينجح بالفوز عليه وتحقيق العلامة الكاملة في مواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق، ويحاول أنشيولي ولاعبيه تحقيق الإنتصار وإستغلال الفرص بصورة كبيرة حتي لا يتمكن الخصم من تحقيق نتيجة إيجابية، وتحقيق التوازن الدفاعي الكبير، حتي لا يتلقي من الخصم أي أهداف.

إشبيلية هو الآخر يحاول السير علي نفس النهج الذي رسمه في الفترة الأخيرة وهو الوصول إلي الصدارة، وذلك عن طريق تحقيقه لإنتصار سيكون ثمين علي حساب نادي ريال مدريد للإرتقاء مكانه في البطولة المحلية، فهل ينجح بالفوز علي حساب الخصم، أم سيكون هناك تعثر في هذه المواجهة يبعده عن المركز الثالث في حال إنتصار الأتلتيكو.

ريال مدريد نجح في المواجهة الأخيرة له ضد نادي غرناطة بتحقيق التفوق، وذلك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجلها كلا من أسينسيو وجونيور وناتشو وميندي، بينما نادي إشبيلية تعادل مع نظيره ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدفين وسجلهم لوكاس أوكامبوس وراكيتيتش.