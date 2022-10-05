تراند اليوم : ريال مباشر .. بث مباشر الريال HD مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ماتش ريال مدريد مباشر

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وتأتي تلك المباراة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني موسم 2021/22، وذلك على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويتواجد ريال مدريد في صدارة جدول الليجا في الوقت الحالي بـ30 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي: كورتوا، مارسيلو، فاران، ميليتاو، كارفاخال، كاسيميرو، كروس، مودريتش. فاسكيز، يوفيتش، رودريجو جوس.

فيما جاء تشكيل إشبيلية على النحو الآتي: فاتسليك، نافاس، كارلوس، ريجيلون، كوندي، بانيجا، فاسكيز، فيرناندو، جوديلي، دي يونج، منير.