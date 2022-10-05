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تراند اليوم : ريال مباشر .. بث مباشر الريال HD مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ماتش ريال مدريد مباشر

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وتأتي تلك المباراة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني موسم 2021/22، وذلك على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويتواجد ريال مدريد في صدارة جدول الليجا في الوقت الحالي بـ30 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي: كورتوا، مارسيلو، فاران، ميليتاو، كارفاخال، كاسيميرو، كروس، مودريتش. فاسكيز، يوفيتش، رودريجو جوس.

فيما جاء تشكيل إشبيلية على النحو الآتي: فاتسليك، نافاس، كارلوس، ريجيلون، كوندي، بانيجا، فاسكيز، فيرناندو، جوديلي، دي يونج، منير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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