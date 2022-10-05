تراند اليوم : ريال مدريد واشبيلية مباشر .. مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر

ريال مدريد واشبيلية مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد مباشر وسيخوض الفريق الملكي المباراة بالقوة الضاربة، بينما يقود هجومه الثلاثي كريم بنزيما وماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي: ريال مدريد: كورتوا - ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال - كاسيميرو - كروس - مودريتش - أسينسيو - فينيسيوس - بنزيما.

إشبيلية: بونو - مونتيل - كوندي - كارلوس - أكونيا - فيرناندو - جوردان - راكيتيتش - أوكامبوس - بابو جوميز - رافا مير.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ30 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 28 نقطة.فيما يتأخر عنه إشبيلية بفارق نقطتين فقط، محتلا المركز الثالث.

ويسعى الفريق الأندلسي لإزاحة "الميرينجي" عن الصدارة، فيما يأمل الأخير في الابتعاد بفارق مريح عن منافسه المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد.

وكان إشبيلية قد تعثر في الجولة الماضية بتعادله مع ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-2، بينما حقق الريال فوزا عريضا خارج أرضه على غرناطة بنتيجة 4-1.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث الليجا حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 30 نقطة

ريال سوسيداد - 29 نقطة

إشبيلية - 28 نقطة

أتلتيكو مدريد - 26 نقطة

ريال بيتيس - 24 نقطة

رايو فاليكانو - 23 نقطة

برشلونة - 20 نقطة

أتلتيكو بلباو - 20 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022