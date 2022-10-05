تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. مباراة ريال مدريد مباشر الآن بث مباشر ريال مدريد يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية

نقدم لكم بلفتة رياضية بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية بالدوري الاسباني، حيث تعتبر مباراة ريال مدريد واشبيلية صعبة للفريقان اللذان يسعى كل منهما لتحقيق الفوز،مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه ريال مدريد ضد اشبيليه real madrid vs sevilla اليوم الاحد في الدوري الاسباني ، يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو قمه قويه في المواسم الاخيره في الدوري الاسباني بين ريال مدريد واشبيليه ، حيث من المقرر اليوم ان يستضيف فريق ريال مدريد علي ارضيه ملعب خصمه اشبيليه الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه عشر من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، كل فريق الليله سوف يخوض المباراه وهو يبحث عن تحقيق نتيجه جيده من اجل البقاء في المراكز الاوئل في جدول ترتيب الدوري ،وسوف تبدا اليوم الموافق 28 نوقمبر مباراه ريال مدريد و اشبيليه في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية

ريال مدريد هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الاسبوع الخامس عشر من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، ريال مدريد قبل لقاء اليوم كان قد حقق الانتصار في مباراته في الجوله الخامسه من دوري الابطال وحقق الريال هذا الانتصار خارج ارضه وعلي حساب فريق شيريف المولدوفي يوم الاربعاء الماضي وحقق الريال الانتصار في هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، الريال حاليا هو متصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني في هذا الموسم برصيد 30 نقطه وذلك بعد ان خاض الريال الي الان 13 مباراه في الدوري ومن خلالهم حقق الريال الانتصار في 9 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق مباراه واحده قبل مواجهه اشبيليه الليله.

بث مباشر مباراة اشبيلية وريال مدريد

فيما فريق اشبيليه فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الدور الاول من الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق اشبيليه هو الاخر كان قد حقق انتصار مهم له في مجموعته في دوري الابطال وذلك عندما حقق الانتصار علي فريق فولفسبورغ الالماني يوم الثلاثاء الماضي علي ارضه وحقق اشبيليه الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، فريق اشبيليه قبل ان يحل ضيف علي الريال كان الفريق قد لعب هو الاخر 13 مباراه الي الان في هذا الموسم وحاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطه وذلك بعد ان حقق الفريق الانتصار في 8 مباريات وتعادل في اربع مباريات وخسر هو الاخر في مباراه واحده قبل مواجهه الريال.