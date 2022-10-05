تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. Real Madrid ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر Real Madrid بث مباشر ريال مدريد واشبيلية

ريال مدريد مباشر Real Madrid ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر Real Madrid بث مباشر ريال مدريد ،ويدخل الفريق الملكي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، فيما يتأخر عنه إشبيلية بفارق نقطتين فقط، محتلا المركز الثالث.

ويسعى الفريق الأندلسي لإزاحة "الميرينجي" عن الصدارة، فيما يأمل الأخير في الابتعاد بفارق مريح عن منافسه المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد.

وكان إشبيلية قد تعثر في الجولة الماضية بتعادله مع ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-2، بينما حقق الريال فوزا عريضا خارج أرضه على غرناطة بنتيجة 4-1.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث الليجا حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 30 نقطة

ريال سوسيداد - 29 نقطة

إشبيلية - 28 نقطة

أتلتيكو مدريد - 26 نقطة

ريال بيتيس - 24 نقطة

رايو فاليكانو - 23 نقطة

برشلونة - 20 نقطة

أتلتيكو بلباو - 20 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022