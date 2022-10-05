تراند اليوم : فيديو طلال أبو غزالة .. فيديو طلال ابو غزالة كامل بدون حذف فضيحة طلال ابو غزالة

تجتاح فضيحة طلال ابو غزالة مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، حيث نشر مغردون فيديو طلال ابو غزالة والذي يظهره بأوضاع جنسية مخلة بالحياء وسط حالة من الغضب والاستنكار الكبير للحادثة، ولم يتسنى للأن التحقق من مكان فيديو طلال أبو غزالة ولا كيفية تصويره.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بمقطع فيديو طلال ابو غزالة المسرب، والذي تحدث عن فيديو طلال ابو غزالة الجنسي ، ففي أولى مقاطع الفيديو الخاصة بالمذكور ظهر في أوضاع مخلة بالحياء.

وتصدر " فيديو طلال ابو غزالة" المخل التريند في الوطن العربي، ومواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الدول العربية، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

شهدت عمليات البحث عبر محركات جوجل خلال الساعات الماضية، بحث مكثف على فيديو "طلال أبو غزالة" وسط تساؤول مكثف عن حقيقة الفيديو الفاضح.

الدكتور حسام العبداللات تحدث عن الشريط الجنسي المسرب لرجل الأعمال طلال أبو غزاله، ومن يقف خلف ذلك، وتحدث عن أشرطه أخرى لشخصيات عامه أردنيه، عبر حسابه الرسمي على اليتيوب.

هذا ولم يتسنى لـ "المشرق" التأكد من صحة الفيديوهات المنشورة لأبو غزالة، وتعتذر لقراءها عن نشر الفيديو المتداول .