تراند اليوم : نتائج الانتخابات حسب الولايات .. نتائج الانتخابات المحلية الجزائرية 2021 حسب الولايات

ننشر لكم أهلنا في الجزائر نتائج الانتخابات حسب الولايات مع انتهاء عمليات الفرز للنتائج والتي أظهرت تحقيق قفزة نوعية لأول مرة، حيث أعلنت لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات المحلية الجزائرية 2021 حسب الولايات، وبلغت نسبة المشاركة عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي 24.27% بالنسبة للتصويت على المجالس البلدية، و23.30 % على صعيد مجالس الولايات.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنه بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية، فقد كانت نسبة المشاركة في التوقيت نفسه 14.47%، معتبرا أن ذلك "يشكل قفزة نوعية في هذا الاقتراع".

وأدلى الرئيس عبد المجيد تبون بصوته رفقة زوجته في مركز انتخاب بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، بحسب مشاهد عرضها التلفزيون الحكومي.

فيما وصلت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية في التوقيت ذاته إلى 23.30% ما يمثل 5 ملايين و526 ألفا و642 ناخبا، وهي أعلى نسبة من المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي لم تتعدّ حينها 23%.

ويبلغ عدد إجمالي الناخبين في الجزائر لـ"المحليات" 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا، من بينهم 12 مليونا و824 ألفا و978 رجلا، و10 ملايين و892 ألفا و501 امرأة حسب أرقام للسلطة المستقلة للانتخابات.

وبلغ عدد القوائم 5848 قائمة في البلديات (مجموع البلديات 1541 بلدية)، بينها 4860 قائمة حزبية، ويتنافس 40 حزباً سياسياً في هذه الانتخابات، أبرزها سبعة أحزاب هي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" (موالاة) و"حركة البناء الوطني" و"جبهة المستقبل" و"صوت الشعب" (من الحزام الحكومي)، و"حركة مجتمع السلم" و"جبهة القوى الاشتراكية" من كتلة المعارضة.

ويتنافس في هذا الموعد الانتخابي 115.232 مرشحا لمقاعد المجالس البلدية، و18910 مرشحين للمجالس الشعبية الولائية.

ولم ينجح أي من الأحزاب السياسية في تغطية كامل البلديات البالغ مجموعها 1541 بقوائم المرشحين، بسبب الصعوبات السياسية التي واجهتها الأحزاب خلال جمع التوقيعات.

وتقدم حزب "جبهة التحرير" قائمة الأحزاب الأكثر مشاركة في البلديات بـ1242 قائمة.

يمكنكم الاطلاع على نتائج الانتخابات المحلية الجزائرية 2021 حسب الولايات من خلال ( الرابط التالي ) فور الاعلان عنها رسمياً.