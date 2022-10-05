تراند اليوم : بث مباشر يونايتد وتشيلسي .. بث مباشر مانشستر وتشيلسي HD بث مباشر تشيلسي و مانشستر يونايتد

بث مباشر يونايتد وتشيلسي بث مباشر مانشستر وتشيلسي HD بث مباشر تشيلسي و مانشستر يونايتد تنطلق مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره فريق تشيلسي في مواجهة قمة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، لأن اليونايتد يأمل في التفوق من أجل كتابة مرحلة جديدة بعد سولشاير، بينما يحاول البلوز تشيلسي في فرض السيطرة علي الصدارة.

يبحث نادي مانشستر يونايتد عن إفتكاك نتيجة إيجابية تعطيه دفعة نحو الأمام من فم المتصدر نادي تشيلسي في مواجهة لن تكون سهلة علي الفريق، وبالتالي يحاول أن يفوز علي حساب المنافس من أجل حصد العلامة الكاملة خاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها في البطولة المحلية والخسائر التي كانت في عهد سولشاير قبل رحيله، وأدار كاريك اللقاء الأخير للفريق في أوروبا ضد فياريال ونجح بالفوز عليه بهدفين دون رد.

تشيلسي من جانب آخر همه الكبير في هذه المواجهة هو الحفاظ علي الصدارة من إنقضاض السيتي إذا فاز علي وست هام، فهل ينجح البلوز في تحقيق الإنتصار علي حساب مانشستر يونايتد في مواجهة لن تكون سهلة، أم سيكون هناك تعثر لكتيبة توخيل الممتعة، والتي تقدم أداء إستثنائي في أغلب المواجهات التي تكون بها، ويحاول الألماني أن يخطف الإنتصار بشكل مبكر ضد اليونايتد.

مانشستر يونايتد خسر في المواجهة الأخيرة تحت قيادة سولشاير ضد نادي واتفورد بنتيجة ثقيلة وكانت سبباً في رحيله بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما نادي تشيلسي نجح في الفوز علي حساب نادي ليستر سيتي بثلاثية نظيفة سجلهم أنتونيو روديجيروكانتي وبوليسيتش.