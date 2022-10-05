تراند اليوم : 10 آلاف شيكل ،،، ثمن أغلى وجبة طعام بالقدس

القدس المحتلة/ الخليج 365

دفعت سائحة أجنبية مبلغ 10،100 شيقل (2800 دولار امريكي) مقابل صحن شاورما في احد المطاعم في البلدة القديمة بمدينة القدس.

وأوضحت السائحة لاورا زيف، ان المطعم اعاد لها الاموال التي دفعتها بعد ثلاثة اسابيع من وقوع الحادثة، وذلك لإنتشارالقصة على وسائل التواصل الاجتماعي .

وقال صاحب المطعم ان ما حدث مع السائحة هو سحب المبلغ من بطاقتها الائتمانية بالخطأ.

وذكر احد الموظفين السابقين في المطعم في حديث مع القناة "الثانية عشر الاسرائيلية" ان هذه الحادثة جزء من مخطط للاحتيال على السياح .

واضاف الموظف السابق الذي رفض الكشف عن أسمه "هذا السبب وراء مغادرتي المطعم، لقد بدأوا اللعب بالاسعار ، انه لأمر فظيع ، ثلاثة سياح واجهوا نفس المشكلة وعادوا الى المطعم برفقة الشرطة لاستعادة اموالهم".

وقال ايضاً " لا يوجد قائمة طعام في المطعم ، سعر صحن الشاورما في المطعم 80 شيقل ويطالبون السياح بالدفع باليورو او الدولار فقط".

بالنسبة للسياح البعض منهم يذهب الى الشرطة لإستعادة اموالهم، والبعض الاخر يستسلم ويعود الى بلده