تراند اليوم : اسم محمد يتصدر قائمة الأسماء الأكثر شهرة في فرنسا

باريس - الخليج 365

كشفت صحيفة صحيفة "لو باريزيان" أن إسم "محمد" لأول مرة إحتل المرتبة السادسة عشر في قائمة الأسماء العشرين الأكثر شهرة وانتشارا في فرنسا.

وأُطلق إسم "محمد" على 2500 طفل ولدوا في عام 2019 في جميع أنحاء البلاد.

ووفق الصحيفة فقد سقطت هذه الحقيقة بطبيعة الحال كالصاعقة على أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا، حيث حاول الكثير من مسؤوليه استخدام ذلك للحديث عن الهجرة.

وتقول ستيفاني رابوبورت، مؤلفة كتاب "الأسماء الرسمية" للصحيفة الفرنسية،"إنها ليست مفاجأة على الإطلاق لأنه من المنطقي أن يحتل إسم "محمد" مكانا ضمن قائمة الأسماء الأكثر إستخداما لدى الأولياء، والسبب بسيط للغاية لأنه مرتبط بالدرجة الاولى بالديانة الإسلامية وثقافة المجتمع الإسلامي، حيث تختار العائلات المسلمة إسم "محمد" إسم النبي لأول الأطفال ولادة مشيرة أن الإسم الأكثر شهرة حول العالم.

وأشارت أنه بالنسبة للفتيات، فإسم "ماري" بكل ترجماته اللغوية، كماريا لدى العائلات الناطقة بالإسبانية ومريم لدى العائلات المسلمة هو الأكثر استخداما".

وأوضحت رابوبورت، أن إسم "محمد" اطلق على 2600 عام 2014 وشهد إسم "محمد" ذروة شعبيته واحتل آنذاك المرتبة الثامنة عشر في قائمة الأسماء الأكثر شهرة بفرنسا.

ولفتت رابوبورت الى أن تخفيف قانون اختيار الأسماء في فرنسا في العام 1993 ساهم بشكل كبير في تطور استخدام الأسماء الأجنبية.