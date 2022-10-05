تراند اليوم : مؤتمر آبل: الإعلان عن هواتف آيفون 11 وجهاز آيباد وساعة جديدة وأشياء أخرى!

الخليج 365/

انتهى للتو مؤتمر آبل التي أعلنت فيه عن الإصدارات الجديدة لهواتف الآيفون: iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Max بالإضافة إلى ساعتها الجديدة Apple Watch Series 5. مؤتمر آبل كان مثيراً وحافلاً بالعديد من الأمور الجديدة التي سوف نعرضها بشكل مجمل في هذه المقالة.

عُقد مؤتمر آبل في مقر آبل الجديد Apple Park في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا وتحديداً في مسرح ستيف جوبز حيث اعتادت آبل عقد مؤتمراتها في الآونة الأخيرة.

آيفون 11



هو الإصدار الأرخص من الآيفون هذا العام بسعر يبدأ من 700$ ، وهو خليفة هاتف iPhone XR

سيتوفر بالألوان الآتية: الأرجواني، الأبيض، الأخصر، الأصفر، الأسود، والأحمر .

الشاشة بقياس 6.1 إنش. وكاميرا ثنائية بدقة 12 ميجابكسل: واحدة أساسية وأخرى موسعة لزاوية الالتقاط .

ميزة التصوير الليلي في الكاميرا night mode وتقنيات جديدة لمعالجة الصور، وتصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4 K بسرعة 60 fps ، والتكبير البصري Optical Zoom حتى مرتين، وفلاش أقوي بنسبة 36 %.

الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل وتستطيع تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4 K بسرعة 60 fps.

معالج A13 Bionic هو الأسرع مقارنة بالهواتف المنافسة وفقاً لآبل .

بطارية أفضل بحوالي ساعة مقارنة بهاتف iPhone XR

سيتم طرح الهاتف نهاية شهر سبتمبر .

آيفون 11 برو / آيفون 11 برو ماكس



الإصداران الأرقى والأغلى من الآيفون هذا العام : iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro بشاشة 5.8 إنش، و iPhone 11 Pro Max بشاشة 6.5 إنش وكلتاهما من نوع OLED

الهاتفان متوفران بعدة ألوان: الأخصر، الرمادي، الفضي، الذهبي .

معالج A13 Bionic مثل آيفون 11 ذو الأداء العالي المبني على تقنية 7 نانومتر والأقل استهلاكاً للطاقة .

بطارية iPhone 11 Pro أفضل بأربع ساعات مقارنة بـ iPhone XS. وبطارية iPhone 11 Pro Max أفضل بخمسة ساعات مقارنة بـ iPhone XS Max. هناك شاحن سريع بقوة 18 وات في علبة الشراء .

ثلاث كاميرا خلفية: كاميرا أساسية، وكاميرا مكبرة، وكاميرا موسعة لزاوية الالتقاط .

تقنية Deep Fusion تمكن الصور من التقاط عدة صور ثم دمجها معاً في صورة واحدة بأكبر قدر من التفاصيل وأقل قدر من التشويش، وتقنية التصوير الليلي وتجربة تصوير فيديو سينمائية بدقة تصل إلى 4 K بسرعة 60 fps

سعر آيفون 11 برو يبدأ من 1000$ بينما يبدأ سعر آيفون 11 برو ماكس من 1100$ ويطرح نهاية شهر سبتمبر .

الجيل السابع من جهاز الآيباد (رخيص الثمن )

هو الإصدار الجديد من الآيباد الأرخص ثمناً في السوق بشاشة 10.2 إنش ومعالج A10 Fusion وكاميرا 8 ميجابكسل .

يحتوي هذا الآيباد على وصلات للوحة مفاتيح ويدعم قلم آبل .

يبدأ السعر من 330 دولار أمريكي، وسيكون متاحاً للشراء ابتداءً من 30 سبتمبر المقبل

موعد إطلاق تحديث iOS 13

سيتم إطلاق تحديث iOS 13 مساء يوم 19 سبتمبر المقبل لكافة المستخدمين أصحاب الأجهزة المدعومة.