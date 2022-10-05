تراند اليوم : فتاة مصرية تجمّد بويضاتها حتى ظهور الزوج المناسب

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت فتاة مصرية ولأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجميد بويضاتها حتى ظهور الزوج المناسب.

وقالت ريم مهنا؛ صاحبة البويضات المجمدة، إنها حينما قررت تجميد بويضاتها وأبلغت الطبيب الخاص اندهش من القرار، وقال: "أنا عمري ما سمعت إن في واحدة في مصر طلبت هذا الطلب".

وقالت ريم، بحسب موقع اليوم السابع: "يعني إيه جمدت بويضاتي؟ يعني عملية يتم فيها الحقن وتساعد على تنشيط إفراز البويضات خلال ساعة من الزمن عن طريق ثلاث فتحات بالبطن بحجم صغير جدًا لا يوجد لهم أى أثر بعد العملية، ويتم من خلالها سحب البويضات، ووضعها فى ثلاجة لتتم عملية التجميد"، مؤكدة: "أن البويضات يتم حفظها لمدة عشرين عامًا".

وأجابت ريم مهنا، عن سؤال لماذا قامت بإجراء عملية التجميد، مؤكدة: "أنا كنت مقتنعة أنني أرغب في الزواج بعد سن الثلاثين" بسبب تحقيق أحلامها في رسم خريطة حياتها في العمل وهذا أنسب لها، على حد قولها.

وأشارت ريم، إلى أنها لا تتكهن بحساب الفترة التي ستتزوج فيها بعد سن الثلاثين حتى ظهور الشخص المناسب الذي ينال حبها، ومن الممكن أن يحدث هذا في سن متأخرة بعد الأربعين ويكون وضع الإنجاب صعبًا في هذه السن، وبعد البحث لفترة طويلة وجدت أن تجميد البويضات هو الأفضل في هذه المرحلة لعدم الاستعجال في الزواج.

وقالت ريم، "شاركت الناس بالفيديو ده علشان عدة أسباب.. أولها: لو واحدة عاوزه تعمل كده تاخد الفكرة و ثاني سبب هو تأخر زواج الفتيات".