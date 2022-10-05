تراند اليوم : طفلة رضيعة تقتل والدتها في عيد ميلادها

موسكو/ الخليج 365

تسببت طفلة رضيعة، في مقتل والدتها الشابة، في يوم عيد ميلادها الحادي والعشرين، وذلك بعد أن خنقتها عن طريق الخطأ، في قرية روسية.

وفي تفاصيل القصة، حيث كانت الأم يوليا شاركو تحاول، وهي خارج السيارة، التقاط طفلتها الجالسة بداخلها ، عبر النافذة، لكن حدث ما لم تتوقعه.

فقد قامت الطفلة بالضغط على زر إغلاق النافذة، ليصعد الزجاج إلى الأعلى ويخنق الأم التي لم تجد من ينقذها في الموقف الصعب إلا بعد فوات الأوان.

وذكرت مصادر صحفية محلية، أن زوجها أرتور وجدها عالقة في السيارة، وهي من نوع "بي إم دبليو" وفاقدة للوعي، فحطم زجاج النافذة وأخرج عنق زوجته.

وبعد 8 أيام من نقل يوليا للمستشفى في قرية ستاروي سيلو الروسية، توفيت الأم الشابة نتيجة إصابتها بالاختناق الذي تسبب في تلف في أنسجة الدماغ.

وأوضح المحقق المسؤول عن القضية، أن زوج يوليا وجدها فاقدة للوعي، وعنقها محشور في نافذة الباب الأيسر الأمامي لسيارتهما العائلية.