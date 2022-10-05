تراند اليوم : رسميا: "الفيل الأزرق 2" أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية

الخليج 365/

بعد ستة أسابيع على عرضه في دور السينما المصرية، يقترب فيلم «الفيل الأزرق 2» (كتابة أحمد مراد-اخراج: مروان وحيد حامد) من تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، فقد بلغت الى الآن ايراداته نحو 484.668 جنيهاً، وبذلك يقترب أكثر من تحقيق المئة مليون جنيه. بدأ عرض الفيلم في منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي، قبيل «عيد الأضحى» وهو ينافس اليوم، أفلام «ولاد رزق 2»، «الكنز 2»، «انت حبيبي وبس»، و«الممر» وغيرها من الأفلام في الدور المصرية، ويجمع نخبة من النجوم أبرزهم: كريم عبد العزيز ، نيللي كريم، شيرين رضا، وهند صبري. الفيلم يعدّ التجربة الثانية لمراد في الكتابة السينمائية بعد فيلم «الأصليين»، الذي حقق نجاحاً لافتاً وقتها. ومعلوم أن الجزء الأول من «الفيل الأزرق» عرض عام 2014، وبلغت ايراداته نحو 31 مليون جنيه، ولاقى نجاحاً جماهيرياً واحتفاء نقدياً في ذاك الوقت.