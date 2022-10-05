تراند اليوم : (صورة) سفينة أمريكية تنقلب بـ4200 سيارة وتطفو فوق سطح الماء

واشنطن/ الخليج 365

انقلبت سفينة ضخمة محملة بما يزيد عن 4 آلاف سيارة في أحد الموانئ الأميركية، فجر الاحد، في مشهد يبدو وكأنه فلم سينمائي، إلا أن الغريب في هذه الحادثة أن السفينة بقيت طافية "على جنبها" فوق سطح الماء.

حيث أن السفينة "غولدن راي" انقلبت في تمام الساعة الثانية فجراً في ميناء برونزويك في ولاية جورجيا الأميركية، وهي محملة بـ4200 سيارة.

وانشترت صور للسفينة البالغ طولها 656 قدما، ووزنها 71 ألف طن، وهي مائلة تماما فيما لا تزال طافية فوق سطح الماء.

وكان طاقم السفينة محتجزا داخلها، حتى تمكن عمال الإنقاذ من إخراج 20 منهم بسلام، فيما بقي 4 آخرون عالقين فيها.

وتطايرت أعمدة دخان وشرارات نار من السفينة، ونجحت فرق الإنقاذ في إخمادها، إلا أن السلطات أوضحت أنه ليس بإمكانها التأكد من إطفاء النار تماما حتى تتمكن من معاينة السفينة من الداخل، وهو الأمر الذي لا تزال السلطات تعتبر أنه غير ممكن الآن، نظرا لخطورته.

وبالرغم من أن الحادث لم يتسبب في أي تلوث بيئي، نظرا لعدم وجود أي تسرب من السفينة، فإن دائرة جورجيا للموارد البشرية أصبحت في حالة تأهب للسيطرة على أي تسرب قد يؤدي لتلوث المياه، وفق ما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد".

ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى في ظل التحقيقات المستمرة من قبل السلطات.



