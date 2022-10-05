تراند اليوم : حكم قضائي بعدم جواز عمل الزوجة تحت رئاسة زوجها في مصر

القاهرة/ الخليج 365

أصدر مجلس الدولة المصري، أمس الإثنين، قرارًا يقضي بعدم جواز عمل الزوجة تحت رئاسة زوجها في الوظائف والمؤسسات الحكومية، وذلك استنادًا لقانون الخدمة المدنية.

ويأتي ذلك القرار الصادر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وهي أعلى جهة للإفتاء القانوني في مصر، ليُنهي الجدل الدائر بشأن عمل زوجات في مؤسسات حكومية يرأسها أزواجهن.

الجمعية كانت بصدد نظر مشروعية عمل سيدة تدعى ست الهوانم عبد الموجود، التي تعمل مديرًا للخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، تحت رئاسة مباشرة لزوجها منصور محمد منصور، القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع في القاهرة.