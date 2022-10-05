تراند اليوم : محكمة ترفض شكوى قضائية تقدمت بها سيدة والسبب رائحة الشواء

برلين/ الخليج 365

رفضت المحكمة العليا في أستراليا، شكوى قضائية تقدمت لها سيدة " نباتية الطعام" ضد جيرانها، وذلك بسبب شوائهم اللحم في حديقة منزلهم وتعكير صفو حياتها.

وتدعي السيدة، سيلا كاردين، أن جيرانها يستمرون في إزعاجها برائحة دخان الشواء الذي ينتقل من ساحة منزلهم إلى بيتها، وخاصة في أوقات الليل.

ووفقاً للتقارير فإن، "المعركة" القضائية نشبت بين الجارين، كاردين وتوان فو، عام 2017.

ومن ناحيته، أكد فو أنه قد أزال عدة الشواء من فنائه وأمر أطفاله بعدم اللعب أيضا، حتى لا تنزعج جارته، كبادرة حسن جوار، في حين انقسم رواد شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لقضية كاردين.

ورفضت المحكمة العليا في غرب أستراليا، لشكوى كاردين، إلا أنها تعهدت بالاستمرار في الشكوى القضائية، وأكدت أنها لا تستطيع النوم من رائحة اللحم والسمك المشوي، إضافة إلى رائحة السجائر المنبعثة من فناء جارها.