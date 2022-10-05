تراند اليوم : سيدة تكسر أنف زوجها والسبب!

الكويت/ الخليج 365

أصيب كويتي بكسر بالأنف إثر اعتداء زوجته عليه بسبب خلافات بينهما في محافظة حولي في العاصمة الكويت.

وذكرت صحيفة" الرأي" الكويتية، أن سيدة مصرية متزوجة من مواطن كويتي إعتدت عليه بقسوة واصابته في كسر بالأنف، مادفع الزوج لتسجيل محضر فر مركز أمني في محافظة حولي ووجهه تملؤه اللفافات الطبية.

وأفاد الزوج في المركز الأمني ، بأنه دخل في خلافات زوجية مع شريكة حياته وعندما إحتدم الخلاف وغضبت الزوجه ،اعتدت عليه بالضرب القاسي مأدى الى إصابته في الوجه .

وقدم الزوج تقريرًا طبيًّا يفيد بتعرضه لإصابات في الوجه وكسر في الأنف إثر اعتداء زوجته المصرية عليه.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن شكوى الزوج صنفت كجناية اعتداء بالضرب بسبب خطورة الإصابات التي تعرّض لها وأحيلت القضية للتحقيق، وجار ضبط الزوجة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.