تراند اليوم : طفرة جديدة تغزو العالم وما فعالية اللقاح ؟

طفرة جديدة تغزو العالم وما فعالية اللقاح ؟

شهد العالم طفرة جديدة في جائحة كورونا حيث سجلت دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والأرجنتين والبرازيل والعديد من البلدان الأخرى أعدادا قياسية من الحالات بسبب المتحورين دلتا وأوميكرون.

ومع ذلك ، يواصل العلماء والأطباء ومؤسسات الرعاية الصحية الاعتماد على اللقاحات المختلفة التي تم اختبارها واعتمادها بالفعل، في جميع أنحاء العالم للحماية من العدوى.

هنا نحلل مدى قدرة هذه اللقاحات على المساعدة في احتواء الوباء.

الجدل الزائف يغزو العالم

بالنظر إلى السجلات اليومية للحالات الجديدة لكوفيد-19 في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، أصبحت فعالية اللقاحات مرة أخرى موضوع نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي.