تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مصر نيجيريا

بث مباشر مصر .. بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مصر نيجيريا بث مباشر مصر .. بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مصر نيجيريا تنتظر جماهير الكرة المصرية موقعة نارية اليوم بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا فى الجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا فى الكاميرون، وهى المباراة الأولى للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا منذ توليه المهمة مؤخرا خلفا لحسام البدرى.

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا

تقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، وهى ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التى تضم كلا من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

مشوار منتخب مصر فى دور المجموعات

يستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم بمعنويات كبيرة، حيث تعاهد الجهاز الفنى واللاعبون على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج مميزة وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للنجمة الافريقية الثامنة.

وعقد كارلوس كيروش المدير الفنى محاضرات فنية مكثفة خلال الأيام الماضية، شرح خلالها مواطن القوة والضعف فى صفوف نسور نيجيريا، كما شرح طريقة اللعب التى سيعتمد عليها الفراعنة فى اللقاء، الذى يخوضه الفراعنة بهدف الفوز من أجل حسم ضربة البداية وتوجيه إنذار لجميع المنافسين بأن منتخب مصر سيقاتل للفوز بالبطولة.

وطالب كيروش لاعبى المنتخب بتضييق المساحات والتأمين الدفاعى نظرا للسرعات الكبيرة التى يتميز بها لاعبو نيجيريا، كما طالب الفراعنة فى المقابل بسرعة نقل الكرة واستغلال الثغرات الدفاعية فى المنافس واستغلال أنصاف الفرص.

ويفكر كيروش جديا فى الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 أمام نيجيريا اليوم، ويعتبر التشكيل الأقرب للفراعنة كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وتريزيجيه فى الوسط، وامامهم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.