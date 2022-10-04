تراند اليوم : مباراة مصر اليوم بث مباشر .. مباراة مصر مباشر مصر ونيجيريا مباشر مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مباشر

مباراة مصر مباشر مصر ونيجيريا مباشر مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مباشر مباراه مصر ونيجيريا مباشر ماتش منتخب مصر ونيجيريا مباشر مباراة مصر اليوم بث مباشر منتخب مصر اليوم أمام منتخب نيجيريا في أولى مبارياته في الجولة الأولى في كأس امم افريقيا 2022، حيث اجتمع المنتخبان في تصفيات الجولة الرابعة، حيث يسعى كلا المنتخبين إلى الفوز بالبطولة واثبات مدى قوته في البطولة، حيث أنه أخر مباريات التي جمعتهما منذ أكثر من اثني عشرة عاما، حيث تعتبر مشاركة المنتخب هذا العام هي رقم 25 في تاريخ مسيرته الكروية، والتي استطاع ان يفوز بالبطولة سبع مرات ويسعى إلى تحقيق البطولة الثامنة له.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

قبل الحديث عن تشكيلة منتخب مصر اليوم امام نيجيريا، فإننا سوف نعطي لكم موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم، حيث انه سوف يلتقي المنتخبان اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 من يناير، وذلك على أرض ملعب رومدي أدجيا داخل دولة الكاميرون البلد المضيف، كما يسعى كيروش إلى الفوز بالبطولة هذا الموسم، ويسعى إلى تعويض الخسارة الاخيرة له في بطولة كأس العرب الماضية، كما يريد الكثيرون معرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على النايل سات مفتوحة.

قائمة منتخب مصر النهائية لكاس الامم الافريقية

قد سافر اللاعبين إلى الكاميرون، وبدأ تدريب اللاعبين، قبل معرفة تشكيلة منتخب مصر المتوقعة، حيث جاءت قائمة منتخب مصر النهائية لكاس امم افريقيا كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمد صبحي، محمود جاد

المدافعون: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي «الونش»، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

وسط الملعب: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد «زيزو»، مهند لاشين، إبراهيم عادل

المهاجمون: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن «تريزيجيه»، رمضان صبحي، مروان حمدي.

تشكيلة منتخب مصر امام نيجيريا

أما الحديث عن تشكيلة منتخب مصر مباراة نيجيريا ومعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على النايل سات مفتوحة أدناه، حيث التشكيل المتوقع كالتالي:

تشكيلة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، الونش ،حجازي ، أكرم توفيق

خط الوسط : النني ، حمدي فتحي

تريزيجيه

خط الهجوم: مرموش ، صلاح

مصطفى محمد