تراند اليوم : مباراة الجزائر مباشر HD مباراة الجزائر اليوم مباشر bein sport حفيظ دراجي HD مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport مباراة الجزائر بين سبورت بث مباشر

يخوض عصر اليوم منتخب الجزائر، مباراة أمام سيراليون علي ملعب جابوما، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الافريقية.

وتضم المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الافريقية منتخبات الجزائر وسيراليون وكوت دايفور وغينيا الاستوائية.

وتضم قائمة منتخب الجزائر المشاركة بطولة أمم افريقيا العديد من العناصر القوية وأغلبهم من المحترفين في الدوريات الأوروبية

موعد مباراة الجزائر وسيراليون في كأس الأمم الافريقية:

تقام مباراة الجزائر وسيراليون في كأس الأمم الافريقية في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون في كأس الأمم الافريقية

تذاع مباراة الجزائر وسيراليون في كأس الأمم الافريقية عبر قناة beIN Sports HD 1 Max

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام سيراليون في كأس الأمم الافريقية

حراسة المرمى: وهاب رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال – جمال بلعمري – عيسى ماندي – رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي – آدم زرقان – فريد بولاية

خط الهجوم: رياض محرز (آدم وناس) – إسلام سليماني – يوسف بلايلي.