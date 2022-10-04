تراند اليوم : مباراة الجزائر اليوم مباشر .. ماتش الجزائر اليوم مباشر الجزائر بين سبورت مباشر مباريات اليوم الجزائر مباراة الجزائر مباشر قناة الارضية الجزائرية مباشر

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وتضم مجموعة الخامسة القوية إلى جانب الجزائر وسيراليون كلاً من ساحل العاج وغينيا الاستوائية، وتقام مباراة الجزائر وسيراليون في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت الإمارات.

وتعتبر هذه المباراة هي الرابعة التي تجمع بين الجزائر وسيراليون، وكان التفوق لمحاربي الصحراء في المواجهات السابقة حيث انتصرت الجزائر في مباراتين وتعادلت في مواجهة واحدة فقط، ومن المؤكد أن يقود هجوم الجزائر، نجم مانشستر سيتي، رياض محرز، بجانب الثنائي بغداد بونجاح ويوسف البلايلي، ويلعب المنتخب الجزائري بطريقة 4-3-3.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام سيراليون

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، عبد القادر بدران، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي، آدم زرقان، ياسين براهيمي.

خط الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي.