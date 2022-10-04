تراند اليوم : بث مباشر باريس سان جيرمان .. مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر كورة لايف

مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر يوتيوب يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا marseille vs paris sg اليوم الاحد في الدوري الفرنسي ، فى تغطية حية ومباشرة لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان من اجل تعطيل قطار باريس سان جيرمان السريع في الدوري من المقرر اليوم ان يستقبل فريق مارسيليا علي ارضه نظيره باريس سان جيرمان في قمه مباريات الاسبوع الحادي عشر وذلك ضمن منافسات الدور الاول من الدوري الفرنسي لهذا الموسم ، وسوف يستقبل ملعب فيلودروم هذه القمه بين باريس سان جيرمان و مارسيليا مساء اليوم وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري في هذا الموسم ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 24 اكتوبر قمه باريس سان جيرمان و مارسيليا في تمام الساعه التاسعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل فريق الخروج من المباراه بنتيجه جيده.

مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

فريق باريس سان جيرمان يدخل في مواجهه اليوم وهو الضيف وذلك ضمن مباريات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري الفرنسي ، فريق باريس سان جيرمان قبل مباراته مارسيليا في الدوري كان قد نجح في تصدرا مجموعته في دوري الابطال وذلك بعد ان حقق الانتصار علي فريق لايبزيغ الالماني يوم الثلاثاء الماضي وذلك في الجوله الثالثه من دور المجموعات وانتهت المباراه بفوز باريس بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين ، باريس سان جيرمان كان قد نجح في تحقيق الانتصار في 9 مباريات من 10 مباريات لعبها باريس سان جيرمان الي الان في مشوراه في الدوري الفرنسي لهذا الموسم وحاليا الفريق هو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطه.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

علي الجانب الاخر فريق مارسيليا فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب من الدوري الفرنسي لهذا الموسم ، فريق مارسيليا حاليا في جدول ترتيب الدوري هو صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطه وذلك بعد ان لعب 9 مباريات الي الان في مشوراه في هذا الموسم في الدوري الفرنسي ومن خلالهم تمكن مارسيليا من تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مبارتان وايضا خسر الفريق في مبارتان قبل مباراته مع باريس سان جيرمان ، مارسيليا قادم من التعادل في الجوله الثالثه من الدوري الاوروبي يوم الخميس الماضي والتقي مارسيليا في هذه الجوله مع فريق لاتسيو الايطالي وانتهت المباراه بتعادل بدون اهداف.