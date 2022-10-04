تراند اليوم : نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 .. نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

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نتائج اعتراض السادس اعدادي 2021 جاري رفعها على موقع وزارة التربية العراقية عقب الانتهاء من عمليات التحقيق والرصد للاخطاء من قبل لجان مختصة بوزارة التربية، ويترقب طلاب السادس بالعراق الاعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 . نتائج الاعتراضات ،ألف مبروك لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في اختبارات شهادة السادس الاعداد في العراق، حيث نوافيكم اليوم برابط مباشر لتحميل نتائج اعتراض السادس اعدادي 2021 مباشرة من وزارة التربية والتعليم العراقية.
رابط مباشر لتحمل الان كافة نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الاول حسب الأسم وحسب رقم الجلوس لجميع الطلاب وطالبات في السادس الاعدادي في العراق مباشرة من مواقع وزارة التربية والتعليم.
حيث يترقب طلاب السادس نتائج اعتراض السادس اعدادي 2021 ، للتعرف على نتائج مباشرة عبر مواقع مديرات تعليم العراق.
واعلنت وزارة التربية نتائج اعتراضات طلبة الثالث المتوسط في الامتحانات الوزارية / الدور الاول للعام الدراسي 2021،وذكر مدير عام الامتحانات والتقويم بالوزارة لمسؤولة موقع الوزارة الالكتروني لمياء العامري:" ان المديرية سلمت نتائج الاعتراضات لمديريات التربية في بغداد والمحافظات ليتم اعلانها اعتبارا من اليوم.
واشار الى وجود تغييرات في نتائج امتحانات الدور الاول للصف السادس الاعدادي لعد من الحالات في ضوء الاعتراضات التي تسلمتها المديرية.
اعتراضات السادس الاحيائي الدور الاول 2021
|
المحافظة
|
الحالة
|
تنزيل
|نينوى
|تم الاعلان
|ديالى
|تم الاعلان
|الكرخ 1
|تم الاعلان
|الكرخ 2
|تم الاعلان
|الكرخ 3
|تم الاعلان
|الرصافة 1
|تم الاعلان
|الرصافة 2
|تم الاعلان
|الرصافة 3
|تم الاعلان
|النجف
|تم الاعلان
|ذي قار
|تم الاعلان
|القادسية
|تم الاعلان
|صلاح الدين
|تم الاعلان
|واسط
|تم الاعلان
|اربيل
|تم الاعلان
|السليمانية
|تم الاعلان
|غير متوفر
|دهوك
|تم الاعلان
|الأنبار
|تم الاعلان
|بابل
|تم الاعلان
|البصرة
|تم الاعلان
|كربلاء
|تم الاعلان
|كركوك
|تم الاعلان
|ميسان
|تم الاعلان
|المثنى
|تم الاعلان
اعتراضات التطبيقي
اعتراضات السادس التطبيقي الدور الاول 2021
اعتراضات الادبي
اعتراضات السادس الادبي الدور الاول 2021
نتائج اعتراضات السادس العلمي 2021 الدور الاول نتائج اعتراضات السادس الاحيائي الدور الاول نتائج اعتراضات السادس التطبيقي 2021 الدور الاول نتائج اعتراضات السادس الادبي الدور الاول
وكذلك نتائج اعتراضات السادس العلمي 2021 الدور الاول اعتراضات السادس الاحيائي الدور الاول نتائج اعتراضات السادس التطبيقي 2021 الدور الاول اعتراضات السادس الادبي