تراند اليوم : تفسير حلم الضرب في المنام! !

قد يرى الشخص في منامه أن يتعرض للضرب بأشكاله المختلفة، سواء بالعصا أو اليد أو وسائل مختلفة، وعندما يستيقظ، ويتذكر ما حلم به ينتابه الخوف والقلق، فيبحث عن تفسير حلم الضرب في المنام للأئمة والشيوخ والعلماء، أمثال إبن سيرين والنابلسي.

يوجد هناك تفسيرات لحلم الضرب في المنام أو رؤية الضرب في المنام، لكنها تختلف حسب أنواع الضربات التي يتتلاقاها الحالم في المنام، فهناك ضربات على الرأس وضربات على اليد، وكلك على الرأس، أو الوجه، في هذا مجلة سنقدم لكم أقوى تفسير عن حلم الضرب في المنام .

تفسير ابن سيرين لحلم الضرب في المنام

فسر إبن سيرين وخيرة الشيوخ وعلماء التفسير حلم الضرب في المنام :

حلم الضرب بالسيف في المنام، يدل على النصر على الأعداء، والضرب يعني التغيير، والضرب معروف أنه خير يظفر به الشخص المضروب، ومن رأى في المنام ملكاً يضربه بالخشب فسوف يقوم الملك بكسوته، فان ضربه على ظهره فسوف يقضي عنه دينه، وان ضربه على عجزه فسوف يزوجه بامرأة، ويفسر الضرب بانه وعظ، وان ضربه على جمجمته فسوف يظفر الضارب بما يتمنى .

والضرب معروف أنه يُفسر بالدعاء، ومن حلم أنه ضرب حماراً كان يركبه سوف لن يأكل إلا بعد أن يسال الله ويدعو له، ومن رأى أنه يضرب شخص غير المرأة ممن هم تحت أمره فيكون هذا الشئ منفعة للضارب، ومن رأى نفسه مضروباً في منامه، فهذا يدل على الخير ان لم يكن الضارب من الملائكة أو من الموتى، والضرب بقصبة أو بالسير شيء رديء لأنه من الجلد.

ومن رأى في منامه أنه يَضرب شخص آخر فهذا خيرٌ له من أن يضربه غيره، ومن ضرب غيره أو جلده فمعناه أنه يعلم المضروب الأدب، والضرب في المنام يفسر بالسفر .

ومن رأى في منامه أنه يضرب الأرض فمعنى ذلك انه سيسافر، ومن رأى في منامه أنه ضُرب مائة جلدة، فمعنى ذلك أنه قد زنى أو حاول ذلك، ومن جُلد في المنام أربعين جلدة فقد شرب الخمر، ومن جُلد في المنام ثمانين جلدة فقد قذف المحصنات .

وضرب الحي للشخص الميت فهو قوة في دينه، ومن رأى ان ميتا قد ضربه فسوف ينال خيرا من سفر، ومن ضربه ميت فسوف يقضي عنه دينه، والضرب من غير الم او خدش فهو كسوة له في الشتاء .