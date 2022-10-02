تراند اليوم : سلسال الدم الحلقة الاخيرة من سلسال الدم الجزء الخامس الحلقه الاخيره من سلسال الدم

الحلقة الاخيرة من سلسال الدم الجزء الخامس الحلقه الاخيره من سلسال الدم ويتناول مسلسل سلسال الدم في أجزائه العديد من القضايا الهامة والبارزة المنتشرة في منطقة الصعيد، وخصوصًا المشاكل الأسرية وخلافات الثأر بين العائلات التي تحظى بنفوذ واسع في مناطق الصعيد، حيثُ تمركز معظم المشكلات حول المصالح الخاصة التي سيطرت على النفوس وحب الجاه والسلطة والمال، لكن يسعى مؤلف المسلسل في هذا الجزء أن يقدم فكرة مغايرة عما قدمه سابقاً ويجب أن يكون مستوحاة من الواقع ليتمكن من جذب المشاهدين من جديد ويستمر المسلسل في تحقيق نجاحه لموسم الرابع.

قصة مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع

تدور أحداث وقصة مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع حول الأحداث التي شهدتها جمهورية مصر العربية خلال ثورة يناير وتأثيرها علي حياة المواطنين المصريين، ثم فترة حكم الإخوان المسلمين لمصر وبعض المشاكل التي وجهت مصر بعد أحداث ثورة يناير وتبعيتها، وانضمّ لأسرة العمل في هذا الجزء رانيا فريد شوقي إلي جانب الفنانة القديرة عبلة كامل، رياض الخولي، أحمد بدير، علا غانم، أحمد سعيد عبد الغني، منة فضالي، كريم كوجاك، إخراج مصطفي الشال وتأليف لؤي عبد الله.