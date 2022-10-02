تراند اليوم : تفسير حلم نزول الدوره للعزباء والحامل والمتزوجة ! !

الدورة الشهرية او دم الحيض يتعلق بالنساء، ولكن الرجل قد يرى أنه في حيض ونزول دم مثل النساء، لكن ذلك يكون بحالات قليلة، أما النساء فهي ترى هذا الحلم في جميع حالاتها، ما جعل المفسرين أمثال إبن سيرين وألنابلسي يفسرون هذا الحلم بجدية كبيرة .

ويتعلق الحلم أو الرؤية في أغلب الأحيان في كثرة التفكير والإرهاق العقلي والنفسي وكذلك الجسدي، حيث تفكر المرأة كثيرا قبل موعد قدومها، بالألم والوجع الذي سيحل بها نتيجة الدورة أو الحيض، ووهذه تعتبر من الأحلام المقلقة التي تفضل المرأة أن تبحث عن تفسير لها، عنا نكتب تفسير حلم نزول الدورة لابن سيرين .

تفسير حلم نزول الدورة لابن سيرين

أولا نبدأ بتفسير حلم نزول الدورة للبنت العزباء، فيقول إبن سيرين في تفسيره أن ذلك يدل على بعدها عن دينها وكثرة ذنوبها بسبب بعض أفعالها،وربما يدل على مرض سيصيبها، أو ألم شديد سيلم بها في الدورة القادمة، وقد يكون ذنباً متكرراً، تقوم به في حياتها قلبها معلق به مثل شبهات علاقات الرجال ومحادثتهم، وإن اغتسلت من حيضها فإنه توبة لها من ذنبها، وفي تفسير النابلسي الذي يقول: أن رؤية العزباء لنزول الدورة في المنام يدل على زواجها في وقت قريب، أما إبن شاهين فيقول في ذلك، أنه رزق من مال أو خير في سعادة وسرور ستناله بقدر الدم النازف.

تفسير رؤية نزول دم الحيض للمتزوجة والحامل

عند إبن سيرين فإن نزول الدورة في المنام للمرأة الحامل، يدل على ولادتها لطفل ذكر سيسعدها في حياتها وسيكون بارا بها وزوجها، ويتفق النابلسي مع غبن سيرين بأنها ستولد ولداً باراً.

أما المتزوجة فرؤيتها نزول الدورة في المنام، يدل على النكد والهموم، أما شدة النزيف، فهي تدل على فراق مع زوجها أو بعده عنها أو سفره إن جامعها زوجها في حيضها، وإن إغتسلت من حيضها، يدل على سفرها مع زوجها إن جامعها، أو يدل على الخير والرزق والتوبة إن تطهرت بعد دم حيضها، هذا والله أعلى وأعلم .